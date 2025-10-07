Yeni Şafak
Kemal Gürüz’e 18 yıl hapis

04:007/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Başörtüsü yasağı, katsayı zulmü gibi icraatlarıyla tanınan eski YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz’ün yeniden yargılandığı 28 Şubat davasında karar çıktı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi aralarında Kemal Gürüz ile emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık’ın da bulunduğu 13 kişiye 18’er yıl hapis cezası verdi.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat davasında karar açıklandı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak, sanıklara söz verdi. Sanıklar suçsuz olduklarını iddia etti. Kararını açıklayan mahkeme, vefat eden sanıklar Şevket Turan, İzzettin İyigün ve Kamuran Orhon'un dosyadan düşürülmelerine karar verdi. Mahkeme, emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de olduğu 13 sanık hakkında "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Kemal Gürüz, hakkında daha önce darbecilikten verilen müebbet kararına bozan mahkeme, Gürüz’ün “yardım” suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtmişti. 28 Şubat sürecinin sivil aktörlerinden birisi olan Gürüz, başörtüsü yasağı, katsayı zulmü gibi icraatlarıyla biliniyordu.



#Kemal Gürüz
#İslamofobi
#Yargıtay
