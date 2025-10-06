Yeni Şafak
Adana'da fuhuş şebekesine operasyon: 14 kişi tutuklandı 20 kadın kurtarıldı

6/10/2025, Pazartesi

Adana’da fuhuş şebekesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 14’ü tutuklandı, 32 milyon TL’lik mal varlıklarına ise el konuldu
Adana'da evli çiftlerinde bulunduğu fuhuş şebekesine yönelik yapılan operasyonda 16 kişi yakalandı. Şüphelilerin 14'ü tutuklanırken 32 milyon TL değerinde mal varlığına mahkeme kararıyla el konuldu. Mağdur 20 kadın ise fuhuştan kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş şebekesine yönelik çalışma yaparak operasyon gerçekleştirdi.

Şafak vakti 13 adrese yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı, 20 mağdur olduğu iddia edilen kadın da fuhuştan kurtarıldı.

Adreslerde yapılan aramada 1 milyon TL nakit ile 1, 500 gram altın da ele geçirildi. Toplam mahkeme kararıyla şebekeye ait 32 milyon TL değerindeki mal varlığına da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan şüphelilerden bazılarının evli çift olduğu öğrenildi.




#Adana
#fuhuş operasyonu
#tutuklama
