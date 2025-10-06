İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açan, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan toplam 23 kişi hakkında; 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık','1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet', '4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet', '1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından gözaltı kararı verildi.

12 Milyon 537 bin 560 dolar zarar

Bakırköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Sarıyer ve Üsküdar ilçelerinde olmak üzere toplam 23 adrese operasyon düzenlendi.Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişiden 21'i gözaltına alındı. Şüphelilerin, ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlerin aldığı yüzde 3 devlet desteğinden faydalanmak için, bahse konu şirketlerde çalışan 30 kişi üzerine 24 yeni şirket kurduğu, bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat yaptıkları, bu ihracat üzerinden de yüzde 3 devlet desteği aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yolla belirli bir organizasyon dahilinde, sistemli şekilde devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları belirtildi.

21 kişi gözaltına alındı

Soruşturma çerçevesinde İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Anonim Şirketi sahibi Özcan H., Genel Müdürü Ayşen E., Muhasebe Müdürü Nasuh G., Pazarlama Müdürü Serdar S. ve banka çalışanı olan eşi Betül S., şirket çalışanı Erkam H., Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi çalışanı Bülent H., aynı şirketin müdürü Erman D., Yalçıntaş Kıymetli Madenler Ticaret Limited Şirketi çalışanı İbrahim S., Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme Anonim Şirketi Müdürü Mehmet Bora T. ve İstanbul Gümüş Rafinerisi Anonim Şirketi İşletme Müdürü Cenk K.'nin devletin sunmuş olduğu yüzde 3 desteği almak için belirli bir organizasyon dahilinde, sistemli şekilde devleti zarara uğrattıkları bilgisi edinildi.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERSİ KİMİN?

Ömer Halaç, 1996 yılında devlet tarafından kurulan İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'nin çoğunluk hisselerini 2002'de satın almıştır. İstanbul Altın Borsası, Vakıfbank'ın da ortağı olduğu İstanbul Altın Rafinerisi'nin yüzde 99 hissesi Halaç Ailesi'ne ait bulunmaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Ayşen Esen, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini ise Erkam Halaç yapıyor.





İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler şöyle:

Gramaltın kıymetli madenler rafineri san. Ve tic. A.Ş

Kadsis Kıymetli Madenler Ve Madencilik A.Ş.

İAR Döviz Ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş.

Halaç Döviz Ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese Anonim Şirketi

Halaç Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

HLC Kıymetli Madenler Ve Yatırım Anonim Şirketi

İstanbul Altın Rafinerisi Kıymetli Metaller Ticaret A.Ş.

Özkan Halaç kimdir?

1973 yılında Afyon/ Emirdağ’da doğan Özkan Halaç, orta öğrenimini Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı.





İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Diş Hekimliği bölümünde üniversite eğitimini tamamladı. Lisans eğitiminin ardından, kardeşleri Ömer Halaç ve Özcan Halaç ile birlikte Halaç Kuyumculuk Limited Şirketi’ni kurarak Kapalıçarşı’da altın rafinasyon işine başladı.





2014 yılı Eylül ayında geçirmiş olduğu ani kalp krizi sonrasında vefat etmiştir.



