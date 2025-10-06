Yeni Şafak
İstanbul altın rafinerisi kimin?

6/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
<p>İstanbul Altın Rafinerisi'nin sahibi kimdir?</p>
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şirket, İstanbul Sanayi Odası 2024 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 5. sırada yer alıyordu. Ömer Halaç, 1996 yılında devlet tarafından kurulan İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'nin çoğunluk hisselerini 2002'de satın almıştır. Peki Ömer Halaç kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 şüphelinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı ifade edildi. Açıklamada, şüpheliler hakkında, "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERSİ KİMİN?

Ömer Halaç, 1996 yılında devlet tarafından kurulan İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'nin çoğunluk hisselerini 2002'de satın almıştır. İstanbul Altın Borsası, Vakıfbank'ın da ortağı olduğu İstanbul Altın Rafinerisi'nin yüzde 99 hissesi Halaç Ailesi'ne ait bulunmaktadır.

 Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Ayşen Esen, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini ise Erkam Halaç yapıyor.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler şöyle:

Gramaltın kıymetli madenler rafineri san. Ve tic. A.Ş

Kadsis Kıymetli Madenler Ve Madencilik A.Ş.

İAR Döviz Ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş.

Halaç Döviz Ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese Anonim Şirketi

Halaç Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

HLC Kıymetli Madenler Ve Yatırım Anonim Şirketi

İstanbul Altın Rafinerisi Kıymetli Metaller Ticaret A.Ş.

ÖZKAN HALAÇ KİMDİR?

1973 yılında Afyon/ Emirdağ’da doğan Özkan Halaç, orta öğrenimini Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Diş Hekimliği bölümünde üniversite eğitimini tamamladı. Lisans eğitiminin ardından, kardeşleri Ömer Halaç ve Özcan Halaç ile birlikte Halaç Kuyumculuk Limited Şirketi’ni kurarak Kapalıçarşı’da altın rafinasyon işine başladı.

2014 yılı Eylül ayında geçirmiş olduğu ani kalp krizi sonrasında vefat etmiştir.

