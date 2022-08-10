Amerika, Rusların İran dronları ile çalışmaya başladığına inanıyor

ABD, Rus yetkililerin son birkaç haftadır İran'da insansız hava araçları konusunda eğitime başladıklarına inanıyor; bu, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş devam ederken İHA sistemlerini satın alma niyetinde olduğunun da işareti.

Rus yetkililer sessiz kaldı

Bir ABD Yetkilisi eğitimle ilgili istihbaratın yakın zamanda gizliliği kaldırıldığını aktardı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov geçen ay yaptığı açıklamada, gazetecilerin insansız hava araçları hakkında soru sorması üzerine Rusya'nın "konuyla ilgili yorum yapmadığını" söyledi.

Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan ve özel olarak elde edilen uydu görüntülerine göre, geçen ay bir Rus heyeti İran'ın merkezindeki bir havaalanını Haziran ayından bu yana en az iki kez silah yeteneğine sahip dronları incelemek için ziyaret etmişti.

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Dronlar önceden Rusya'ya sergilendi

ABD'li yetkililerin verdiği demeçte, İran'ın İHA olarak bilinen Shahed-191 ve Shahed-129 uçaklarını Haziran ayında Tahran'ın güneyindeki Keşan Havaalanında Rusya'ya sergilemeye başladığını söyledi. Her iki tip dron da hassas güdümlü füzeler taşıma yeteneğine sahip.

Sullivan Temmuz ayında yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın Rusya'ya savaşta kullanabileceği yüzlerce uçağı satma niyetinde olduğunu söyledi.