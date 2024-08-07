Arap aşiretleri Suriye'de terör örgütü YPG ile çatışıyor

Cumartesi siz okuduktan sonra, pazartesi Sayın Bahçeli adını koydu; “Kudüs Paktı”… Çocuk doğmuş değil ve hangi aşamada onu da kimse tam kestiremiyor ama.. Bölgenin yüzyıllık istikrarsızlığına makûl cevaptır… “Orta-doğu’da barış ve huzuru sürdürülebilir kılacak adımların süratle atılması gerekmektedir. Bu amaçla; Türkiye-Suriye-Irak-Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle bir ‘Kudüs Paktı’ oluşturulmalıdır”… “Diğer ülkelerin” pakt portföyünde nasıl yer alacağı da önemli. Türkiye-Suriye