MSB: Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 16 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen altı mağara ve tünelde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Ağustos döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüstündeki yükümlüler sınıflandırma sonuçları açıklandı. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek. Peki; MSB Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte askerlik yerleri e-Devlet sorgulama işlemleri.
Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını Yemen'e ve Lübnan'a yöneltmesinin bölgede çatışmaların yayılma riskini artırdığına dikkat çekerek, "İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" denildi. Ayrıca, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 67 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Bize 'Asker Millet' derler" başlığıyla bir video paylaşıldı. Tatbikat görüntülerinin yer aldığı paylaşıma, "Biz her zaman güçlüyüz, her zaman cesuruz, her zaman hazırız!" notu düşüldü.