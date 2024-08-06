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MSB: Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 16 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahsın yakalandığını duyurdu.

17:18 - 6/08/2024 Salı
IHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.

Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."



#MSB
#PKK
#Suriye
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