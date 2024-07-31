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MSB duyurdu: Somali’de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali’de 30 Temmuz’da kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Seydi Ünlü’nün, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

13:23 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:05 - 31/07/2024 Çarşamba
DHA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Uzman Çavuş olarak görev yapan Seydi Ünlü’nün cenazesinin Eskişehir’e gelmesi bekleniyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Uzman Çavuş olarak görev yapan Seydi Ünlü’nün cenazesinin Eskişehir’e gelmesi bekleniyor.

Eskişehirli Uzman Çavuş Seydi Ünlü’nün, görev yaptığı Somali’de geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda şehit olduğu belirtildi.


Seyitgazi İlçesi Kümbet Mahallesi’nden olan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Uzman Çavuş olarak görev yapan Seydi Ünlü’nün, görev yaptığı Somali’de geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda şehit olduğu belirtiliyor. Eşi ve 3 çocuğu İzmir’de yaşayan Ünlü’nün cenazesinin Eskişehir’e gelmesi bekleniyor.


Anne ve abisi Kümbet Mahallesi’nden olan şehit için sabah saatlerinde jandarma ekiplerinin ambulansla birlikte aileye haber verdiği, şehadet haberinin aile ve mahallede büyük üzüntü yaşattığı belirtiliyor.


MSB'den taziye mesajı

MSB’den yapılan açıklamda,
“Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı’nda (STGK) görevli kahraman silah arkadaşımız Dz.Elk.Uzm.Çvş. Seydi Ünlü 30 Temmuz 2024 tarihinde kalp krizi geçirmiş, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz”
ifadeleri yer aldı.


#Milli Savunma Bakanlığı
#Somali
#şehit
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