Bakan Fidan AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü: Türkiye ile ABD‘nin tam iş birliği potansiyelinin ortaya çıkmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile ortak basın toplantısında konuştu. “Amerika, Türkiye'nin önemli ve stratejik bir partneri. Biz yeni yönetimden de bir önceki yönetimden kalan CAATSA yaptırımları gibi yaptırımlar olmak üzere diğer problemli alanların ortadan kaldırılması, Türkiye ile ABD‘nin tam iş birliği potansiyelinin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız buna açık. Zaman zaman ABD'de siyasetin Türkiye-ABD ilişkilerinin belli boyutlarını rehin aldığını görebiliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Fidan, Kallas ile Türkiye-AB ilişkilerinin bugünü ve yarınıyla ilgili önemli konuları ele aldıklarını söyledi.
Bazı üye ülkelerin Türkiye'nin üyelik konusunu iç siyaset malzemesi haline getirmesinin Türkiye'nin önündeki liyakate dayalı üyelik sürecini ortadan kaldırdığını belirten Fidan, küresel sistemde ve bölgede yaşanan son gelişmelerin Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi.
Fidan, AB'nin Türkiye'ye olan yaklaşımını ön yargısız, gerçekçi ve liyakat esaslı bir çizgiye çekmesinin her iki tarafın yararına olacağını vurguladı.
Aralık 2024'teki AB Genel İşler Konseyi'nde alınan bazı kararları olumlu bir gelişme olarak gördüklerini dile getiren Fidan, şöyle devam etti:
"Bizim için diğer öncelikli konu vize serbestisi diyaloğunda ilerleme sağlanmasıdır"
Fidan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin vakit kaybetmeden başlatılması gerektiğini, böylece Türkiye-AB ilişkilerinde yeniden dinamik bir gündem oluşturulmasının mümkün olacağını aktardı.
"Bizim için diğer öncelikli konu vize serbestisi diyaloğunda ilerleme sağlanmasıdır. Görüşmemize vatandaşlarımızın vize süreçlerinin kolaylaştırılması beklentimizi de mevkidaşımızın dikkatine getirdik." diyen Fidan, bu konuda çalışmalara başlayarak süratle sonuç alınmasının önem taşıdığını belirtti.
Fidan, AB ile göç işbirliğinin adil yük ve sorumluluk paylaşımı temelinde sahadaki yeni gerçeklere göre güncellenmesi gerektiğini söyledi.
"İsrail'in ateşkese tam olarak uyması gerekmekte"
Kallas ile bölgedeki gelişmeleri de ele aldıklarını aktaran Fidan, Ukrayna'da kalıcı ve adil bir çözüm için diplomasinin yegane seçenek olduğuna inandıklarını dile getirdi.
Kallas ile Suriye'deki gelişmeleri de ele aldıklarını belirten Fidan, Suriye'nin güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülkeye dönüşebilmesi için ortak çalışmaları sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.
Fidan, Suriye'nin geleceği ve halkın yararı için yeni yönetimle yakın bir ilişki içerisine girilmesinin büyük önem taşıdığını, bütün muhataplarına bunu telkin etiklerini ifade etti.
Suriye'ye uygulanmakta olan yaptırımların kaldırılması gerektiğini tekrar vurgulamak istediğini belirten Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin bazı üye ülkelerin dar siyasi çıkarlarına rehin edilemeyecek kadar derin ve çok boyutlu olduğunu, Avrupa'nın istikrar ve refahı için Türkiye ve AB'nin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.
ABD'ye problemlerin çözülmesi mesajı
Bakan Fidan, konuşmasının ardından bir basın mensubun sorusunu yanıtladı.
Fidan, ABD'deki her seçim sonrasında iktidara gelen yeni hükümetle yeni bir sayfa açılması gerektiğini anlatarak, "Özellikle Amerika'da Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında birçok konuda büyük farklılıkların olduğunu hesaba katarsak, bölgemize ve Türkiye'ye yönelik politikalarda da birtakım farklılıkların olmasını beklemek mümkündür diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
"Bizim Amerika ile olan ilişkilerimiz ve beklentilerimiz, genel itibarıyla iktidarda olan partiden ve görüşten bağımsız olan devletten devlete stratejik ilişkiler ve beklentiler." diyen Fidan, bunların başında iki ülkenin birbirinin güvenliğine ciddi miktarda hassasiyet duyması, ekonomik ilişkilerin ilerletilmesi, her türlü alanda işbirliği yapılması ve "Türkiye'yi ilgilendiren bölgesel sorunları çözmede beraber hareket edilmesi" olduğunu kaydetti.