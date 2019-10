Batı medyası terörle omuz omuza

Batı medyası tüm gündemi geride bırakarak Fırat’ın Doğusunu işgal altında tutan terör örgütü PKK/PYD yapılanmasıyla adeta dayanışmaya geçti. Fırat’ın doğusuna operasyon kararı açıklanana kadar Ukrayna meselesi ile uğraşan ABD ve Batı medyası, U dönüşü yaptı ve ABD Başkanı Trump’ı, ABD’nin müttefiği olarak nielendirdikleri, PKK/PYD’ye “ihanet” ile suçladı. Batılı medya kuruluşlarının PKK/YPG terör örgütü için ülke kamuoylarını yanıltacak şekilde “Kürtler” ifadesi kullanarak, perdeleme yapması da dikkat çekti. Öte yandan medya kuruluşları, terör örgütünün tezlerini, Türkiye’yi hedef alan kara propagandada kullanmaktan da kaçınmadı.

YEŞİL IŞIK’A “İHANET” YORUMU

ABD merkez medyasında, Trump karşıtlığı ile öne çıkan, The Washington Post ve New York Times, Suriye’ye olası operasyon sürecine dair gelişmelere yönelik karalama kampanyasına ilk sayfalarında yer verdi. New York Times’ta konuya ilişkin yer alan haberde, Cumhuriyetçi Parti’den Trump’a karşı yükselen seslerin “daha önce hiç olmadığı kadar sert bir üslup içerdiği” dile getirildi. Trump’ın tepkiler üzerine “Türkiye’nin ekonomisini bitiririm” çıkışı yapması ise “karmaşık sinyaller” olarak yorumlandı. Washington Post da Trump’ın çelişkili gibi görünen tutumuna değinmeyi tercih etti. Trump’ın sınırdan askerlerini çekme kararının Kürtler tarafından “ihanet” olarak yorumlanışı ve operasyonun detaylarına ilişkin belirsizlikler olması öne çıkan haberlerde yer aldı. Amerikan CNN kanalı ise “Kürtlere ihanet Rusya ve Esed’e hediye” başlığıyla bir analiz yayınlayarak, operasyon karşıtı koroya katıldı.

REKLAM

KARA PROPAGANDA

İngiliz medyası da operasyonla ilgili olumsuz senaryolar üreterek, kara propaganda da rolünü üstlendi. Financial Times, “Operasyon Türkiye’nin Suriye bataklığına daha çok gömülmesine neden olur” yorumunda bulundu. Guardian yazarı Martin Chulov, “Trump’ın ihaneti Kürtleri kızdırdı ama ABD çıkarlarını da riske attı” başlıklı yazısında, “Az sayıda seçeneği olan Kürt liderlerin de Şam yönetimi ile ittifak kurması muhtemel.” değerlendirmesini yaptı. Times gazetesi ise Türkiye’nin Afrin operasyonuyla ilgili “100 bin kişi kaçtı” provokatif haberine imza attı. Daily Telegraph gazetesinde ise Mark Almond tarafından “Erdoğan ‘Barış Pınarı’ndan bahsediyor ama planı yeni bir iç savaşa davetiye çıkarıyor” yorumuyla skandal bir yazıya yer verildi.

AVRUPA DA AYNI TELDEN

Kıta Avrupa’sının çeşitli ülkelerindeki yayınlarda da ABD ve İngiliz medyasından farklı yorumlar yer almadı. Norveç, İsviçre, Polonya ve Fransa medyasında Suriye’nin doğusundaki terör yapılanmasına destek mahiyetinde çıkan yazı ve yorumlarda Trump’ın bölgedeki sözde müttefiğini “yüzüstü bıraktığı”, “İhanet ettiği” vb. iddialara yer verildi.