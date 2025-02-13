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Beyaz Saray sözcüsünden Gazze açıklaması: 'Tek amaç barışı sağlamak'

Beyaz Saray sözcüsünden Gazze açıklaması: 'Tek amaç barışı sağlamak'

09:5213/02/2025, Thursday
DHA
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Sözcü Leavitt, Trump'ın Gazzelilere daha müreffeh bir hayat sunacağını iddia etti.
Sözcü Leavitt, Trump'ın Gazzelilere daha müreffeh bir hayat sunacağını iddia etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donad Trump'ın Gazze ile ilgili planının Orta Doğu'ya barış getireceğini ve Filistinlilere daha müreffeh bir yaşam sunacağını öne sürdü.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Leavitt ABD Başkanı Trump ile Ürdün Kralı Abdullah'ın görüşmesinin önemine dikkat çekerek, "Kral Abdullah, ciddi düzeyde istihdam yaratacak olan bir kalkınma süreci için kullanılacak ek arazilerle birlikte Filistinlilerin yerinde kalmasını tercih ediyordu ancak Başkan, Filistinlilerin daha güvenli bölgelere taşınmasının çok daha iyi ve güzel olacağını düşünüyor." ifadelerini kullandı.


Trump'ın planının tek amacının 'Orta Doğu'ya barışı getirmek' olduğunu savunan Leavitt, bu planın ayrıntılarıyla ilgili Arap müttefikleriyle görüşmelere devam edeceklerini vurguladı.


#Gazze
#ABD
#Donald Trump
#Beyaz Saray

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