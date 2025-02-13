Beyaz Saray sözcüsünden Gazze açıklaması: 'Tek amaç barışı sağlamak'

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Leavitt ABD Başkanı Trump ile Ürdün Kralı Abdullah'ın görüşmesinin önemine dikkat çekerek, "Kral Abdullah, ciddi düzeyde istihdam yaratacak olan bir kalkınma süreci için kullanılacak ek arazilerle birlikte Filistinlilerin yerinde kalmasını tercih ediyordu ancak Başkan, Filistinlilerin daha güvenli bölgelere taşınmasının çok daha iyi ve güzel olacağını düşünüyor." ifadelerini kullandı.