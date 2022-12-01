Dünya Biden koltuk için Maduroya sarıldı Venezuela ile Chevron arasında imzalar atıldı
AMERİKA

Biden koltuk için Maduro’ya sarıldı: Venezuela ile Chevron arasında imzalar atıldı

ABD, yıllardır devirmek istediği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile el sıkışmak zorunda kaldı. Biden yönetiminin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından küresel ekonomide yaşanan gelişmelere paralel attığı adımın gerekçesi ise “Enerji güvenliğini” sağlamak.

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Biden koltuk için Maduro’ya sarıldı: Venezuela ile Chevron arasında imzalar atıldı
Biden yönetiminde görev alan John Kerry ve Venezuela lideri Maduro, kasım ayı başında düzenlenen COP27 Zirvesi’nde tokalaşıp, sohbet etmesi ilgi uyandırmıştı.

ABD, yıllardır devirmek istediği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile el sıkışmak zorunda kaldı. Biden yönetiminin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından küresel ekonomide yaşanan gelişmelere paralel attığı adımın gerekçesi ise “Enerji güvenliğini” sağlamak. 24 Şubat’ta Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girmesinin ardından, başta petrol ve doğal gaz olmak üzere enerji fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşandı. Artan enerji fiyatları başta Avrupa olmak üzere ABD ve diğer ülkelerde enflasyonun son 40 yıllık zirvesine taşıdı. ABD Başkanı Joe Biden, 2023’te de yüksek seyredeceği belirtilen enerji fiyatlarının etkisini azaltmak için Venezuela’nın kapısını çalmak zorunda kaldı. ABD yaptırımlarının hafifletilmesi kararının ardından petrol devi Chevron ile Venezuela petrollerinin çıkarılması konusunda sözleşme imzalandığı duyuruldu. Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami, Twitter hesabındaki paylaşımda, Chevron’un Venezuela Başkanı Javier La Rosa ile “başarılı bir çalışma toplantısı” gerçekleştirdiğini belirterek, şirketin 2023’te ülkedeki 100. yılını kutlayacağını kaydetti. Washington yönetimi, OPEC üyesi olan Venezuela’nın petrol üretimini artırarak, Suudi Arabistan ve Rusya gibi ülkelerin kesintilerini dengelemek istediği ve dolayısıyla uluslararası piyasalarda fiyat artışlarının önüne geçmek istediği değerlendiriliyor. Aissami’nin açıklamaları da bu beklentiyi karşılar nitelikte.

HEDEF 2024 SEÇİMLERİ

Ülkenin ekim ayında günde 717 bin varil petrol ürettiğini hatırlatan Aissami, hükümet olarak bunun hedeflerinin çok altında olduğunu ve anlaşmadan sonra yıl sonunda günde 2 milyon varil petrol üretimine ulaşmak istediklerini anlattı. Analistler, Chevron firmasının yatırımlarıyla ilk etapta günlük üretimin 500 bin varil daha artırılabileceğini kaydetti. Venezuela petrol şirketi PDVSA’nın en iyi döneminde günde 3,2 milyon varil petrol üretim kapasitesine çıktığı biliniyor. ABD’nin orta vadede PDVSA’nın söz konusu üretim miktarına çıkmasını beklediği değerlendiriliyor. Eskiyen Venezuela petrol alt yapısının Chevron ile yapılan anlaşmayla modernize edilebileceği de kaydediliyor. Öte yandan Biden yönetimi, özellikle ülkenin güneyindeki petrol rafinerilerinin ihtiyaç duyduğu ağır petrol için de Venezuela’ya ihtiyaç duyduğu kaydediliyor. Daha önce Suudi Arabistan ve Rusya ile bu açığını kapatan ABD’nin, iki ülkenin sistemden çıkmasıyla Caracas’a yöneldiği de değerlendirmeler arasında. ABD rafinerilerinin özellikle mazot üretmek için hafi petrol ve ağır petrol karışımını kullandıkları biliniyor. Ağır petrol arzındaki kısıntı nedeniyle Biden yönetimi yükselen akar yakıt fiyatları dengelemekte zorlanıyor ve 2024’teki Başkanlık seçimleri öncesinde pompa fiyatlarında artışın önüne geçmek istiyor. ABD tarafından 27 Kasım’da yapılan açıklamada, Venezuela’da tarafların anlaşmasına destek için petrol yaptırımlarını hafifletme kararı alındığı duyurulmuştu.

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