Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Biden'ın doktoru ifadeye çağrıldı: 'Tanıklığı kritik öneme sahip'

Biden'ın doktoru ifadeye çağrıldı: 'Tanıklığı kritik öneme sahip'

15:346/06/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Joe Biden, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer.
Joe Biden, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, Joe Biden'ın başkanlığı döneminde yaşadığı "bilişsel gerilemeyi" gizlediği gerekçesiyle doktoru Kevin O'Connor'ı komite önünde ifade vermeye çağırdı.

Comer, X hesabından yaptığı paylaşımda O'Connor'a gönderilen mahkeme celbine yer vererek "(Eski) Başkan Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor'ın, Biden'ın bilişsel gerilemesinin örtbas edilmesi ve otomatik kalemin izinsiz kullanımıyla ilgili Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi soruşturması kapsamında 27 Haziran 2025'te ifade vermesini bekliyorum" ifadesini kullandı.


Celp ile birlikte gönderdiği mektupta da komitenin ayrıca O'Connor'ın Biden ailesiyle olan kişisel veya maddi ilişkilerinin, başkanın sağlık durumu hakkındaki kamuya açık değerlendirmelerini etkileyip etkilemediğini araştırdığını kaydeden Comer, "doktorun tanıklığının kritik öneme sahip olduğunu" belirtti.


Öte yandan, O'Connor'ın avukatı David Schertler, The Hill gazetesine yaptığı açıklamada, komitenin gönderdiği mektubu ve celbi inceledikten sonra Comer'a yanıt vereceklerini kaydetti.


O'Connor'ın daha önce gönüllü olarak ifade vermeyi reddetmesinin ardından gönderilen celp, doktorun 27 Haziran'da ifade vermesini zorunlu kılıyor.


ABD Başkanı Donald Trump, Biden'ın başkanlığı döneminde "bilişsel gerileme" yaşadığını ve bunun çevresi tarafından gizlendiğini iddia ederek Biden'ın görev süresince yaptığı icraatların soruşturulması talimatını vermişti.


"Otomatik kalem" iddiaları

Trump, eski ABD Başkanı Biden'ın, görevi devretmeden önceki af kararlarının "otomatik kalemle" imzalandığını, bu nedenle hükümsüz olduğunu savunmuştu.


"Uykulu Joe" ve "ülke tarihinin en kötü başkanı" diye söz ettiği Biden'ın af kararlarını hükümsüz ve geçersiz ilan eden Trump, "Başka bir deyişle (af kararlarını) Biden imzalamadı, daha da önemlisi bu konuda hiçbir şey bilmiyordu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

#ABD
#bilişsel gerileme
#James Comer
#Joe Biden
#Kevin O'Connor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS ortaokul, lise bursu ne kadar? 2025 ortaokul (5, 6, 7, 8. sınıf) ve lise (9, 10, 11. sınıf) güncel bursluluk ücretleri