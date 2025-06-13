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Bir otobüs dolusu yılan öldürüldü

Bir otobüs dolusu yılan öldürüldü

04:0013/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Proje kapsamında bugüne dek yakalanan en büyük dişi yılan yaklaşık 98 kilo ve neredeyse 5,5 metre uzunluğundaydı.
Proje kapsamında bugüne dek yakalanan en büyük dişi yılan yaklaşık 98 kilo ve neredeyse 5,5 metre uzunluğundaydı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Everglades bölgesinde faaliyet gösteren Southwest Florida Doğa Koruma Derneği, 2013 yılından beri yaklaşık 20 ton ağırlığında bin 400 pitonun yakalanıp insancıl yöntemlerle öldürüldüğünü açıkladı. Dernek ayrıca, sadece bu yılki üreme sezonunda toplam 2 bin 850 kilogram yılan öldürüldüğü bilgisini verdi. Bu miktar, neredeyse bir itfaiye aracı ya da dolu bir şehir otobüsünün ağırlığına eş değer. Kalifornia'daki Everglades ekosistemi, pitonların hızla yayıldığı 20 bin kilometreden daha büyük bir alanı kapsıyor. Proje kapsamında bugüne dek yakalanan en büyük dişi yılan yaklaşık 98 kilo ve neredeyse 5,5 metre uzunluğundaydı.


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