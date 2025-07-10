Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
BM’den Avrupa’ya Netanyahu eleştirisi

BM’den Avrupa’ya Netanyahu eleştirisi

04:0010/07/2025, Thursday
G: 10/07/2025, Thursday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Francesca Albanese
Francesca Albanese

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, önceki gün ABD’nin başkenti Washington’a giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu taşıyan uçağa hava sahasını açan Avrupa ülkelerini eleştirdi.

Konuya dair açıklama yapan Albanese, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkardığını hatırlatarak, “UCM’yi düzenleyen Roma Bildirgesi’ni imzalayan İtalya, Yunanistan ve Fransa, teorik olarak uluslararası kanunlara göre suçlu olan Netanyahu’nun hava sahalarını kullanmasına izin vermemeliydi” dedi. UCM, 21 Kasım 2024’te Gazze’deki soykırımdan sorumlu tuttuğu Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Roma Bildirgesi’ni imzalayan ülkeler, UCM’nin aldığı kararları uygulama sorumluluğunu kabul etmiş sayılıyor.



#Birleşmiş Milletler
#UCM
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025-KPSS A Grubu başvuruları için bugün son gün