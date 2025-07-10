BM’den Avrupa’ya Netanyahu eleştirisi

Konuya dair açıklama yapan Albanese, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkardığını hatırlatarak, “UCM’yi düzenleyen Roma Bildirgesi’ni imzalayan İtalya, Yunanistan ve Fransa, teorik olarak uluslararası kanunlara göre suçlu olan Netanyahu’nun hava sahalarını kullanmasına izin vermemeliydi” dedi. UCM, 21 Kasım 2024’te Gazze’deki soykırımdan sorumlu tuttuğu Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Roma Bildirgesi’ni imzalayan ülkeler, UCM’nin aldığı kararları uygulama sorumluluğunu kabul etmiş sayılıyor.