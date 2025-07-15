Çekya Ukrayna'ya silah alımını içeren ABD planına katılmayacak

ABD'nin NATO'ya teçhizat sağlayacağını ve bunların hızla savaş alanına gönderileceğini belirten Trump, bazı ülkelerin de kendi stoklarındaki ekipmanı Ukrayna'ya erken göndereceğini ve ABD'nin bu ekipmanları ikame edeceğini ifade etmişti. Trump, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve füzeler de dahil çok sayıda mühimmat sağlanacağını belirtmiş,

"Ukrayna'ya, Patriot füze bataryaları dahil olmak üzere yüzlerce birim silah ve mühimmat çok kısa süre içinde ulaşacak"