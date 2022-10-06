Dünya CENTCOM Kamışlıda kara operasyonu ile DEAŞ elebaşlarından birini öldürdük
AMERİKA

CENTCOM: Kamışlı’da kara operasyonu ile DEAŞ elebaşlarından birini öldürdük

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeydoğusunda Kamışlı yakınlarında düzenledikleri bir kara operasyonunda terör örgütü DEAŞ’ın silah ve insan kaçakçılığından sorumlu elebaşlarından Rakkan Vahid el-Şammri’yi öldürdüklerini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
CENTCOM: Kamışlı’da kara operasyonu ile DEAŞ elebaşlarından birini öldürdük
Arşiv.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “Dün gece, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri Suriye’nin kuzeydoğusunda Kamışlı yakınlarında DEAŞ operasyonlarına için silah ve insan kaçakçılığıyla destek sağlayan DEAŞ elebaşlarından Rakkan Vahid el-Şammri’yi hedef alan bir helikopter saldırısı düzenledi.” denildi.

  • Açıklamada, saldırıda Şammri’nin öldürüldüğü kaydedilirken, bir DEAŞ mensubunun yaralandığı, iki kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyon sırasında herhangi bir ABD askeri ya da ekipmanının zarar görmediği kaydedildi.

ABD Suriye'de öldürülen teröristler için Türkçe taziye mesajı yayımladı
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ABD Suriye'de öldürülen teröristler için Türkçe taziye mesajı yayımladı

ABD teröristleri beslemeye devam ediyor: Türkiye sınırına yakın bölgede skandal eğitim
FOTOĞRAF 20
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Suriye'de terör örgütü YPGPKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim desteğini sürdürüyor.

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AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD Özel Kuvvetleri, Malikiyye'nin Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgesinde 240 YPGPKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

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Çok sayıda ABD yapımı \"Bradley\" tipi zırhlı muharebe aracının kullanıldığı eğitimde YPGPKK'lı teröristler, hafif ve orta menzilli silahların kullanımı hakkında eğitildi.

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Öte yandan ABD'ye ait helikopterler dün eğitim alanında keşif uçuşları gerçekleştirdi.

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Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPGPKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.

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ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPGPKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

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ABD teröristleri beslemeye devam ediyor: Türkiye sınırına yakın bölgede skandal eğitim
ABD ordusu, Suriye'de Haseke ilinin doğusundaki Malikiyye ilçesinde Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgede YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim verdi. Çok sayıda ABD yapımı "Bradley" tipi zırhlı muharebe aracının kullanıldığı eğitimde YPG/PKK'lı teröristler, hafif ve orta menzilli silahların kullanımı hakkında eğitildi.
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