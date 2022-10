CENTCOM: Kamışlı’da kara operasyonu ile DEAŞ elebaşlarından birini öldürdük

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “Dün gece, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri Suriye’nin kuzeydoğusunda Kamışlı yakınlarında DEAŞ operasyonlarına için silah ve insan kaçakçılığıyla destek sağlayan DEAŞ elebaşlarından Rakkan Vahid el-Şammri’yi hedef alan bir helikopter saldırısı düzenledi.” denildi.

Açıklamada, saldırıda Şammri’nin öldürüldüğü kaydedilirken, bir DEAŞ mensubunun yaralandığı, iki kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyon sırasında herhangi bir ABD askeri ya da ekipmanının zarar görmediği kaydedildi.

US Forces Conduct Raid in Northeast Syria against ISIS pic.twitter.com/vu3cnlSz3w — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 6, 2022

