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Çin teknoloji ve uzay araştırmaları için 6 uydu fırlattı

Çin teknoloji ve uzay araştırmaları için 6 uydu fırlattı

11:1519/04/2025, Cumartesi
DHA
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Altı Shiyan-27 uydusu, modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle fırlatıldı.
Altı Shiyan-27 uydusu, modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle fırlatıldı.

Çin'in, teknoloji ve uzay araştırmaları için 6 uydu fırlattığı açıklandı. Belirlenen yörüngelerine başarıyla giren uyduların, uzay ortamının keşfi ve ilgili teknolojik deneyler için kullanılacağı kaydedildi. Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 570'nci uçuşunu gerçekleştirdiği aktarıldı.

Çin, Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bugün uzaya altı yeni test uydusu gönderdi. Söz konusu altı Shiyan-27 uydusu, modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle yerel saatle sabah 06.51'de fırlatıldı.

Belirlenen yörüngelerine başarıyla giren uyduların, uzay ortamının keşfi ve ilgili teknolojik deneyler için kullanılacağı kaydedildi. Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 570'nci uçuşunu gerçekleştirdiği aktarıldı.



#Çin
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