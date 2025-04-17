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Yıllarca gizli kaldı: Çin’in en derin sırrı Google Earth'ün uydu görüntüleriyle ile ortaya çıktı

Yıllarca gizli kaldı: Çin’in en derin sırrı Google Earth'ün uydu görüntüleriyle ile ortaya çıktı

11:0917/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
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Çin’e ait nükleer denizaltı üssü Google Earth’ün güncel uydu görüntülerinde...
Çin’e ait nükleer denizaltı üssü Google Earth’ün güncel uydu görüntülerinde...

Çin'e ait uzun süre gizli tutulan bir nükleer denizaltı üssü, Google Earth'ın son uydu görüntüleriyle gün yüzüne çıktı. Üssün içinde, iki Tip 091, iki Tip 093A ve bir adet kimliği belirsiz nükleer denizaltı bulunuyor.

Çin'e ait uzun süre gizli tutulan bir nükleer denizaltı üssü, Google Earth'ün son uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Üssün içerisinde, iki Tip 091, iki Tip 093A ve bir adet kimliği belirsiz nükleer denizaltı yer alıyor.


Uydu fotoğraflarında, Çin’in Sarı Deniz kıyısındaki Qingdao kenti yakınlarında konumlanan “Birinci Denizaltı Üssü”nde aktif nükleer denizaltılar net şekilde görüldü.


Altı nükleer denizaltı


Interesting Engineering'in haberine göre, Avustralyalı bağımsız denizcilik analisti Alex Luck, Google Earth'ün Çin’in doğu kıyısındaki bu üssün en yeni uydu görüntülerini yayımladığını duyurdu.


Luck, görüntülerde rıhtımda beşi nükleer olmak üzere toplam altı denizaltının ve bir tanesinin de kuru havuzda olduğunu tespit etti.


Luck’a göre bu denizaltılar arasında iki adet Tip 091, iki adet Tip 093A ve bir adet tanımlanamayan sınıfa ait nükleer denizaltı bulunuyor. Ayrıca, kullanımdan kaldırıldığı bilinen ve Tip 094’lerle yer değiştiren tek Tip 092 balistik füze taşıyan nükleer denizaltı da görüntülerde yer alıyor.


Tanımlanamayan denizaltının ise büyük ihtimalle hurdaya ayrılma sürecinde olduğu değerlendiriliyor. Zira kapsamlı bakımlar genellikle başka tesislerde yapılıyor.



Çin denizaltı kapasitesini gözlerden uzakta artırıyor


Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması’nın (PLAN) denizaltı gücünü artırma çabaları, ABD'nin Batı Pasifik'teki deniz üstünlüğüne meydan okuma stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor.


ABD Savunma Bakanlığı (DoD) raporlarına göre, Çin bu alandaki teknolojik yatırımlarını sürdürüyor.


PLAN şu anda 6 balistik füze taşıyan nükleer denizaltı (SSBN), 6 saldırı tipi nükleer denizaltı (SSN) ve 48 dizel-elektrikli ya da hava bağımsız tahrikli saldırı denizaltısı (SS) olmak üzere toplam 60 civarında denizaltıya sahip. Bu sayının 2025’e kadar 65’e, 2035’e kadar ise 80’e ulaşması bekleniyor.


Son 15 yılda Çin, toplam 12 nükleer denizaltı inşa etti. Bunlar arasında 2 adet SHANG I sınıfı (Tip 093), 4 SHANG II sınıfı (Tip 093A) ve 6 JIN sınıfı (Tip 094) bulunuyor.


Her bir JIN sınıfı SSBN, 12 adede kadar JL-2 ya da JL-3 tipi denizaltıdan fırlatılan balistik füze (SLBM) taşıyabiliyor.


Google Earth'ün yayınladığı bu son görüntüler, Çin’in giderek büyüyen deniz gücünün artık daha fazla göz önünde olduğunu ortaya koyuyor.


Uzmanlara göre, bu tür uydu görüntüleri hem savunma analizleri hem de bölgesel denge açısından önemli ipuçları taşıyor. Çin’in sessiz denizaltı modernizasyonu artık tüm dünya tarafından izleniyor.






#Çin
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