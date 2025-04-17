İş makinesiyle define aradılar: 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Tarsus ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla iş makineleri ile kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Söz konusu bölgede incelemelerde bulunan ekipler, şüpheliler B.K. ve E.A.'yı suçüstü yakaladı. Operasyon sonucunda 1 iş makinesi, 1 taşıyıcı TIR, 1 pikap ile kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye el kondu.