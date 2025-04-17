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İş makinesiyle define aradılar: 2 şüpheli suçüstü yakalandı

İş makinesiyle define aradılar: 2 şüpheli suçüstü yakalandı

10:5817/04/2025, Perşembe
DHA
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Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Mersin'de jandarma ekipleri iş makinesiyle define amaçlı kaçak kazı yapan ekipleri dron ile tespit edip suç üstü yakaladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iş makineleri ile kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.

Tarsus ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla iş makineleri ile kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Söz konusu bölgede incelemelerde bulunan ekipler, şüpheliler B.K. ve E.A.'yı suçüstü yakaladı. Operasyon sonucunda 1 iş makinesi, 1 taşıyıcı TIR, 1 pikap ile kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye el kondu.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.


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