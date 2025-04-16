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10 ilde siber suçlulara yönelik dev operasyon: 223 kişi yakalandı

10 ilde siber suçlulara yönelik dev operasyon: 223 kişi yakalandı

15:2016/04/2025, الأربعاء
DHA
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10 ilde 'Siber Suç ve Suçlulara' yönelik düzenlenen operasyonlarda; 223 şüpheli yakalandı.

10 ilde 'Siber Suç ve Suçlulara' yönelik düzenlenen operasyonlarda; 223 şüpheli yakalandı.


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#İçişleri Bakanlığı
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