Dallas’ta korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var

11:4129/05/2026, Cuma
DHA
ABD'de apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama: 3 ölü, 5 yaralı
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Dallas kentinde bir apartmanda meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Dallas'ın Oak Cliff bölgesindeki bir apartmanda dün yerel saatle öğleden sonra doğal gaz sızıntısı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine giderken binada patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangında bina büyük ölçüde tahrip oldu. Dallas İtfaiyesi yetkilileri, enkazda yapılan aramalarda iki kadın ve bir çocuğun cesedinin bulunduğunu açıkladı. Yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Enkazdaki arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketi, patlamaya bölgede çalışan bağımsız bir inşaat ekibinin doğal gaz borusuna zarar vermesinin neden olduğunu bildirdi. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) olayı soruşturmak için bölgeye bir ekip gönderdiği duyuruldu.


