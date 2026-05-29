Dallas’ta korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var

Dallas'ın Oak Cliff bölgesindeki bir apartmanda dün yerel saatle öğleden sonra doğal gaz sızıntısı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine giderken binada patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangında bina büyük ölçüde tahrip oldu. Dallas İtfaiyesi yetkilileri, enkazda yapılan aramalarda iki kadın ve bir çocuğun cesedinin bulunduğunu açıkladı. Yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Enkazdaki arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.