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Dünya

Depremin etkisine İngiltere örneği

İngiliz sismolojist Stephen Hicks, Twitter hesabından, Kahramanmaraş merkezli yüzyılın depremini İngiltere haritasına uyarladı. Hicks tweetinde, "Fayın (kırmızı renkler) Severn Halici’nden Humber Halici’ne kadar kırılacağı görülüyor. İngiltere’nin büyük bir kısmının büyüklük seviyesi 7 olan depremle sallandığını görecektik" değerlendirmesini yaptı.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:00 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
İngiliz sismolojist Stephen Hicks, Twitter hesabından, Kahramanmaraş merkezli yüzyılın depremini İngiltere haritasına uyarladı.

İngiliz sismolojist Stephen Hicks, Twitter hesabından, Kahramanmaraş merkezli yüzyılın depremini İngiltere haritasına uyarladı.

İngiliz sismolojist Stephen Hicks, Twitter hesabından, Kahramanmaraş merkezli yüzyılın depremini İngiltere haritasına uyarladı. İngiliz bilim insanının, İngiltere haritasını kırılan fay hattıyla birlikte görselleştirmesi, yaşanan yıkımın boyutuna dair çarpıcı bir karşılaştırma olarak kayda geçti. Hicks tweetinde, “Size, Türkiye depreminin büyüklüğü hakkında bir fikir vermesi için, USGS ShakeMap’i Britanya Adaları’nın üzerine yerleştiriyorum. Fayın (kırmızı renkler) Severn Halici’nden Humber Halici’ne kadar kırılacağı görülüyor. İngiltere’nin büyük bir kısmının büyüklük seviyesi 7 olan depremle sallandığını görecektik” değerlendirmesini yaptı.


#Deprem
#Kahramanmaraş
#İngiltere
#Stephen Hicks
1 saat önce
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Depremin etkisine İngiltere örneği
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