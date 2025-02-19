Dünya artık barış bekliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ankara’da bir araya geldi. ABD ve Rusya’nın Riyad’daki “Ukrayna” zirvesiyle aynı gün yapılan 3 saatlik görüşmede, barış için önemli mesajlar verildi. Konuşmasına “Birkaç gün sonra dördüncü yılına girecek olan savaşta hayatını kaybedenler için Ukrayna halkına taziyelerimi iletiyorum” diyerek başlayan Erdoğan, şunları söyledi: “Sayın Zelenski’nin ziyareti Ukrayna’daki savaşın temel dinamiklerinde önemli değişimlere aday olunan bir dönemde gerçekleşiyor. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı anlayışıyla savaşın ilk gününden bu yana taraflar arasında müzakere edilmiş bir barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettik.”

SAMİMİ GAYRET GÖSTERDİK

“Bu doğrultuda Mart 2022’de İstanbul’da iki ülke arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık. Taraflarla yürüttüğümüz temaslar neticesinde Karadeniz Tahıl Girişimi’ni hayata geçirdik. Son 3 yılda Rusya ve Ukrayna ile her seviyede doğrudan girişimlerde bulunduk. Tüm çabalarımızda her iki taraf için de güvenilir arabulucu olmaya samimi olarak gayret gösterdik, somut neticeler aldık. Gelinen aşamada Sayın Trump’ın savaşın müzakereler yoluyla ve süratle sonlandırılması için başlattığı bir diplomatik girişim mevcut. Bu yaklaşım Türkiye’nin 3 yıldır izlediği politika ile de örtüşüyor.”

İDEAL EV SAHİBİ OLURUZ

“Haddızatında İstanbul müzakereleri taraflar arasında mutabakata en fazla yaklaşılan platform olmasıyla önemli bir referans noktası teşkil ediyor. Son 3 yılda izlediğimiz aktif diplomasi dikkate alındığında Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzde dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır. Sayın Zelenski ile görüşmemde Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan kuvvetli desteğini ifade ettim. Aynı zamanda müzakere sürecinin kalıcı bir barışla sonuçlandırılması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim. Çok sayıda masumun ölümüne ve muazzam bir yıkıma neden olan bu savaş artık son ermelidir.”

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ OLMAZSA OLMAZIMIZ

Ukraynalı bir gazetecinin barış görüşmelerine vurgu yaparak, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi: “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği bizim olmazsa olmazımızdır. Temennimiz odur ki barışın kaybedeni olmaz. Dolayısıyla barışın bir an önce sağlanmasını temin etmektir. Bu konuda değerli dostum, o da zaten barıştan yana olduğunu açık net olarak bizlere ifade ediyor. Temennim odur ki gerek Dışişleri Bakanımın muhatabıyla yaptığı görüşmelerde gerek şahsımın Sayın Putin ile yaptığı görüşmelerde bu barışla ilgili yolculuğu, yolu katederiz, temin ederiz ve bunun için adımları da atarız.”

BARIŞ İÇİN ADIM ATALIM

Türkiye’nin gelecek süreçte Rusya-Ukrayna barışına katkı için adım atıp atmayacağına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, şöyle konuştu: “Adil bir barışın mümkün olması için şüphesiz ki güçlü olduğunu bildiğimiz ülkelerin barıştan yana tavrını ortaya koyması lazım. Az önce de ifade ettiğim gibi barışın kaybedeni olmaz. Şu anda tüm dünya Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşta artık barışı bekliyor. Bir an önce barış temin edilsin. Çünkü bunca esir var, bunun yanında bunca insan, yüz binlerce insan burada öldü, öldürüldü. ‘Artık bu ölüme de son verilsin’ deniyor. Şimdi bizler en yakın komşuları olarak Türkiye biz, bir an önce barışın teminiyle alakalı gerek şahsım gerek Dışişleri Bakanım bizler muhataplarımızla bir an önce barışın temini için adım atalım istiyoruz.”

Türkiye ilkeli davrandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşının zor zamanlarında destek gördükleri için teşekkür ederek “Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında çok ilkeli bir tutum sergiledi” diye konuştu. Zelenski, Ukrayna olmadan Ukrayna’daki savaşı bitirme konularının tartışılamayacağını dile getirerek “(Riyad’daki) Rusya-ABD görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Medyadan öğrendik” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DE MASADA OLMALI

Savaşın kalıcı barışla sonuçlandırılması konusunda hata yapılmaması gerektiğini vurgulayan Zelenski, "Eğer bu müzakereler adil olursa ve bu masada Ukrayna, Amerika, Avrupa var olursa, bu garantiler tüm bu ülkelerin katılımıyla geliştirilecek. Tabi ki Türkiye bu ülkeler arasında" diye konuştu. Savaşın bir daha tekrar etmemesi için Ukrayna’ya güvenlik garantisi verilmesi gerektiğini dile getiren Zelenski, ABD ve Avrupa askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması istedi. Zelenski "Tüm Avrupa'yı kastediyorum, bugün Sayın Erdoğan'la da zaten bunu konuştuk” dedi. Öte yandan Zelenski dün Ankara’da ülkesinin yeni büyükelçilik binasının açılışını yaptı.

Zelenski’ye Suriye teşekkürü

Görüşmede ticari ilişkileri de ele aldıklarını belirten Erdoğan, “Savaşın getirdiği tüm zorluklara rağmen ikili ticaretimizde tespit ettiğimiz 10 milyar dolar hedefine emin adımlarla yürümek istiyoruz. Şirketlerimizin savaşın yol açtığı tahribatın giderilmesi ve yeniden imar konusunda Ukrayna’ya destek vermeye istekli olduklarını ifade ettim” dedi. Tahıl Koridoru vurgusu yapan Erdoğan, “Sayın Zelenski'ye bir teşekkürü ifade etmek istiyorum. O da Suriye’ye tahıl gönderme noktasında, bize gönderdikleri tahıl, biz de bu tahılı malum değirmenlerimizde una çevirmek suretiyle Suriye’ye ulaştırdık, ulaştırıyoruz. Bu da tabii Suriye’deki yönetimi ciddi manada mutlu etti, memnun etti” dedi.

Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için elinden geleni yaptığını, bundan sonra da üzerine düşeni yapacağını, savaşan taraflar dahil birçok lider ve uluslararası kuruluş temsilcisi ile temaslar gerçekleştirdiğini, adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.







