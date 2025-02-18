Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi başladı

Kritik görüşme sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy, daha sonra çalışma yemeğinde bir araya gelecek heyetlerin toplantısına da başkanlık edecek.

Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Ukrayna’daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.Görüşmeler tamamlandıktan sonra farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacak.