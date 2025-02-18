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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi başladı

14:2118/02/2025, الثلاثاء
G: 18/02/2025, الثلاثاء
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüşmesi başladı. Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Kritik görüşme sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy, daha sonra çalışma yemeğinde bir araya gelecek heyetlerin toplantısına da başkanlık edecek.

Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Ukrayna’daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.Görüşmeler tamamlandıktan sonra farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ziyareti ortak basın toplantısında değerlendirecek.



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ukrayna
#Volodimir Zelenskiy

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