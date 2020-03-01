Dünya Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 86 bin 900ü aştı
ASYA

Kovid-19 86 bin 900 kişiye bulaştı

Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 86 bin 900'ü aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti. Salgında 2 bin 980 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Londra'da Kovid-19'a karşı maskeli önlem alındı.
Londra'da Kovid-19'a karşı maskeli önlem alındı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.

Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 980 kişi hayatını kaybetti. Çin ana karasında 2 bin 870, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 43, İtalya'da 29, Güney Kore'de 17, Japonya'da 12, Fransa'da 2, Avustralya, ABD, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs

Çin ana karasında 79 bin 824, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 95 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 39 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

  • "Güney Kore 3 bin 526, İtalya 1128, Japonya 947, İran 593, Singapur 102, Fransa 100, Almanya 66, ABD 66, Kuveyt 45, İspanya 44, Tayland 42, Bahreyn 41, Avustralya 26, Malezya 25, İngiltere 23, Kanada 20, Birleşik Arap Emirlikleri 19, İsviçre 18, Vietnam 16, Norveç 15, Irak 13, İsveç 13, Avusturya 7, Lübnan 7, Hollanda 7, Umman 6, Hırvatistan 6, Rusya 5, İsrail 5, Yunanistan 5, Pakistan 4, Meksika 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Danimarka 3, Finlandiya 3, Brezilya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Belarus 1, Litvanya 1, Monako 1, Ekvador 1, Katar 1, San Marino 1, İrlanda 1, İzlanda 1."

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