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Dünya

En kanlı ayın 35 fotoğrafı: İsrail’in bir ay içerisinde katlettiği Filistinlilerin tam listesi

Filistinlier için 2023’ün ilk ayı son yılların en kanlı ocak ayı olarak kayıtlara geçti. İşgalci İsrail güçleri, bir ay içerisinde 8’i çocuk 35 Filistinliyi şehit etti. Şehitler arasında 14 yaşında bir çocuk da bulunurken, 60 yaşında bir sivil, evine düzenlenen baskında Kur’an okuduğu sırada katledildi. İşte İsrail’in utanç ve vahşet tablosu...

Dış Haberler
Dış Haberler
04:00 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
İşgalci İsrail güçleri, bir ay içerisinde 8’i çocuk 35 Filistinliyi şehit etti.

İşgalci İsrail güçleri, bir ay içerisinde 8’i çocuk 35 Filistinliyi şehit etti.

İşgal ettiği Batı Şeria’da kadın-çocuk demeden katliama girişen İsrail güçleri, ocak ayı içerisinde 8’i çocuk 35 kişiyi öldürdü. 2023’ün ilk ayı, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 2015 yılından bu yana Filistinliler için “en kanlı ay” olarak kaytlara geçti. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyonun göreve başlamasıyla Filistinliler için kabus başladı. Gece gündüz demeden kamplara, evlere ve iş yerlerine baskınlar düzenlendi. “Güvenlik kontrolü” kisvesi altında yapılan baskınlarda İsrail güvenlik güçleri, en küçüğü 14 yaşındaki Omar Lütfi Humour olmak üzere 35 Filistinliyi infaz etti.

KUR’AN OKURKEN ŞEHİT EDİLDİ

Öldürülenler arasında 60 yaşındaki Majda Abdel Fattah Obaid’in, İsrail güçlerince düzenlenen baskında, evinde Kur’an okuduğu sırada şehit edildiği açıklandı. Maktullerden 32’sinin İsrail askerleri, 3’ünün ise ırkçı İsrail yerleşimcileri tarafından öldürüldüğü kaydedildi. Öldürülenlerin yarısından fazlasının Nablus ve neredeyse her gece baskın düzenlenen Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kampından olduğu ifade edildi.

ÇOCUKLARI KATLETTİ

22 yaşındaki Fuad Muhammed Abed ve 17 yaşındaki Muhammed Samar Hoshiyeh “Kanlı Ocak” ta şehit edilen ilk Filistinliler oldu. Kanlı Ocak’ın ilk kurbanları, İsrail askerlerinin Cenin’in batısındaki Kafr Dan köyüne baskın düzenlemesinin ardından 2 Ocak’ta vurularak öldürüldü. 15 yaşındaki Adam Essam Ayyad, 3 Ocak’taki baskında İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdiği için göğsünden vurularak öldürüldü. 5 Ocak’taki bir diğer baskında ise 16 yaşındaki Amer Ebu Zeytun’u başından vurularak şehit edildi. 41 yaşındaki Samir Awni ise, İsrail askerlerinin oğlunu tutuklamasına karşı çıktığı için göğsünden vurularak şehit edildi. Öte yandan İsrail’in geçen yıl işgal ve abluka altındaki topraklarda 53’ü çocuk 224 Filistinliyi öldürdüğü, 10 binden fazla Filistinliyi de yaraladığı bildirildi.


#Filistin
#İsrail
#Şehit
#Binyamin Netanyahu
1 saat önce
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En kanlı ayın 35 fotoğrafı: İsrail’in bir ay içerisinde katlettiği Filistinlilerin tam listesi
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