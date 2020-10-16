Ermenistan Dağlık Karabağ'da Yezidileri ön safta savaştırıyor
Yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgali altında olan Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için verilen mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. 27 Eylül'de Azerbaycan ile başlayan çatışmaların hemen ardından Ermenistan'da, sıkı yönetim ile birlikte seferberlik de ilan edildi. Sivil yerleşim birimlerini hedef alan Ermenistan, Azerbaycan'a karşı cephe hattında Yezidi Birlikleri savaştırıyor.
Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için başlayan çatışmalar sürerken bir grup Yezidi tarafından, yedek kuvvet olarak Ermenistan cephe hattına katılacak askeri birlik oluşturdu.
27 Eylül'de Azerbaycan ile başlayan çatışmaların hemen ardından Ermenistan'da sıkı yönetim ile birlikte seferberlik de ilan edildi. Yezidiler tarafından oluşturulan yeni birlik, Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın dışındaki Aknalich köyündeki bir Yezidi tapınağında toplandı.
Yaşları 18 ila 55 arasında değişen ve 50 askerden oluşan askeri birlik, 1990'larda Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarda yaralanan Rzgan Sarhangyan tarafından yönetiliyor.
Dağlık Karabağ yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında.
2011 nüfus sayımına göre sayısı 35.000-40.000 arasında olan Yezidiler, Ermenistan’ın en büyük azınlığı. Çoğu ülkenin başkenti Erivan'da ve ülkenin batı bölgelerinde yaşıyor.
Dünyanın en büyük Yezidi tapınağı Ermenistan’da bulunuyor.
Ermeni sivil toplum örgütü Yezidi İnsan Hakları Merkezi Sorumlusu Sashik Sultanyan, Ermeni Yezidilerinin hakları ve kimlikleri için savaştığını iddia ederek, "Bu sadece toprakla ilgili bir savaş değil" ifadelerini kullandı.
Yezidiler, Ermenistan'ın işgali altındaki Azerbaycan toprağında yaşanan çatışmalara dahil olarak, 'toplumlarını kurtarmak için tarihi bir savaş verdiği' algısı oluşturma peşinde.
Seferberlik adı altında savaşa çağrılan Yezidilerin birçoğu yaşananlardan dolayı kaygı duyuyor. Ermenistan'ın Yezidi köylerinin birçoğu, ülkenin ekonomik sıkıntılarının yol açtığı kitlesel göçle boğuşuyor. Seferberlikle birlikte çok sayıda Yezidi, savaşmak için yerleşim yerlerinden ayrılıyor. Bu da Yezidi nüfusu için endişe verici olarak nitelendiriliyor.