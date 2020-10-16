Ermenistan Dağlık Karabağ'da Yezidileri ön safta savaştırıyor

Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için başlayan çatışmalar sürerken bir grup Yezidi tarafından, yedek kuvvet olarak Ermenistan cephe hattına katılacak askeri birlik oluşturdu.

27 Eylül'de Azerbaycan ile başlayan çatışmaların hemen ardından Ermenistan'da sıkı yönetim ile birlikte seferberlik de ilan edildi. Yezidiler tarafından oluşturulan yeni birlik, Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın dışındaki Aknalich köyündeki bir Yezidi tapınağında toplandı.

Yaşları 18 ila 55 arasında değişen ve 50 askerden oluşan askeri birlik, 1990'larda Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarda yaralanan Rzgan Sarhangyan tarafından yönetiliyor.

Dağlık Karabağ yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında.

OYNAT 09:49 Türkiye’nin Azerbaycan’daki duruşunu tarih asla hafızasından silmeyecek Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve Ermenistan tarafından işgal edilen 7 ayrı bölgeyi kurtarmak için operasyon başlattı. Tüm gücü ve cesareti ile topraklarını geri almak için kararlılıkla mücadelesini sürdüren Azerbaycan'ın duruşunu Azerbaycan Türkü gazeteci yazar Sevil Nuriyeva yenisafak.com'a anlattı. Neden şimdi operasyon başlatıldığı sorusuna cevap veren Nuriyeva; 'Azerbaycan ekonomik olarak güçlendikçe ordusunu güçlendirdi. Silahlarını ve mühimmatını yeni dönemin silah ve mühimmatlarına uydurdu. Azerbaycan ordusunun büyük bir kısmı askeri-kurmayı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yetiştirildi. Türk ekolü asker mantığı yerleşti' dedi. Nuriyeva, topraklarını terörist güçlerin işgalinden kurtarınca o bölgede yaşayan Ermeni halkının garantörünün de yine Azerbaycan olacağını vurguladı.



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Ermenistan'ın en büyük azınlık grubu: Yezidiler

2011 nüfus sayımına göre sayısı 35.000-40.000 arasında olan Yezidiler, Ermenistan’ın en büyük azınlığı. Çoğu ülkenin başkenti Erivan'da ve ülkenin batı bölgelerinde yaşıyor.

Dünyanın en büyük Yezidi tapınağı Ermenistan’da bulunuyor.

Ermeni sivil toplum örgütü Yezidi İnsan Hakları Merkezi Sorumlusu Sashik Sultanyan, Ermeni Yezidilerinin hakları ve kimlikleri için savaştığını iddia ederek, "Bu sadece toprakla ilgili bir savaş değil" ifadelerini kullandı.

OYNAT 07:07 Erbakan'ın 28 yıl önce Azerbaycan'a gönderdiği Büyükfırat: Kardeş kardeşe kömek eder 1992 yılında Necmettin Erbakan tarafından Hocalı'da yaşanan vahşetin ardından yardım koordinasyonu için Azerbaycan'a gönderilen ve 28 yıldır orada yaşayan işadamı Hüseyin Büyükfırat, dünden bugüne kardeş ülkede yaşananlara tanıklığını yenişafak.com'a anlattı. Bir gece içerisinde katledilen ve sürgün edilen insanların yaşadığı travmaları anlatan Büyükfırat, 'Türkiye Azerbaycan'ı iyi bilmiyor. Aslında bunun da bir işgal politikası olduğu, zihinlerdeki işgalin, zihinlerdeki duvarların sınırların daha da tehlikeli ve kalıcı olduğunun ispatı. Yoksa Azerbaycan 1990'da özgürleşti, bağımsız bir ülke ama bununla beraber bizim tarih şuurumuz yok edilmiş.' ifadeleri ile milli şuurun yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı. BiP'te paylaş

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Açlıktan ölmemek için cephede savaşıyorlar

Yezidiler, Ermenistan'ın işgali altındaki Azerbaycan toprağında yaşanan çatışmalara dahil olarak, 'toplumlarını kurtarmak için tarihi bir savaş verdiği' algısı oluşturma peşinde.

Seferberlik adı altında savaşa çağrılan Yezidilerin birçoğu yaşananlardan dolayı kaygı duyuyor. Ermenistan'ın Yezidi köylerinin birçoğu, ülkenin ekonomik sıkıntılarının yol açtığı kitlesel göçle boğuşuyor. Seferberlikle birlikte çok sayıda Yezidi, savaşmak için yerleşim yerlerinden ayrılıyor. Bu da Yezidi nüfusu için endişe verici olarak nitelendiriliyor.

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