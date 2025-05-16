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Everest'e tırmanmaya çalışan Filipinli dağcı yorgunluktan öldü

Everest'e tırmanmaya çalışan Filipinli dağcı yorgunluktan öldü

00:3316/05/2025, Cuma
AA
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45 yaşındaki Filipinli dağcı Philipp Santiago, Evererst'e tırmanırken yorgunluktan öldü.
45 yaşındaki Filipinli dağcı Philipp Santiago, Evererst'e tırmanırken yorgunluktan öldü.

Nepal Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada Everest'e tırmanmaya çalışan Filipinli dağcı aşırı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybetti. Dağcının cansız bedeni hava koşulları ve lojistik zorluklardan dolayı kamp alanına bırakıldı.

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e tırmanmaya çalışan Filipinli dağcının aşırı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, 45 yaşındaki Filipinli dağcı Philipp Santiago, Everest'in 7 bin 900 metre yüksekliğinde bulunan 4. kampa ulaştıktan sonra yaşamını yitirdi.

Nepal Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Santiago'nun ölüm nedeninin aşırı yorgunluk olarak belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Santiago'nun cansız bedeninin kötü hava koşulları ve lojistik zorluklar nedeniyle kamp alanında bırakıldığı kaydedildi.



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