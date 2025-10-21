Filipinler'de tropik fırtına: 7 ölü

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, Luzon ve Visayas bölgelerinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişiden haber alınamadığı, yaklaşık 245 bin kişinin de yağışlardan olumsuz etkilendiği kaydedildi. Binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliyesinin sağlandığı belirtilen açıklamada, 83 binanın zarar gördüğü ifade edildi.