Filistin bizim milli davamız

İsrail’in günlerdir Filistin’de, özellikle Gazze’de gerçekleştirdiği alçak saldırılar, dün tüm Türkiye’de protesto edildi. En büyük Filistin mitinglerinden birine sahne olan İstanbul’daki gösteri Milli İrade Platformu çatısı altındaki STK’lar tarafından düzenlendi. Genç, yaşlı ve çocuk binlerce insan Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya’ya yürüyerek İsrail’in durdurulması için dünya kamuoyuna çağrıda bulundu. Yürüyüşe Türkiye dışından diğer ülkelerden Müslümanlar da yoğun katılım sağladı. Yürüyüşe eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gibi isimler de katıldı.

BEYAZIT’TA KIYAM AYASOFYA’DA DUA

Beyazıt’ta Siyonizm karşıtı sloganlarla başlayan yürüyüş, yaklaşık 1,5 saat sonra Ayasofya’da son buldu. Ayasofya Camii’nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı akşam namazının ardından Filistin’de hayatını kaybedenler için dua edildi. Erbaş, Filistin, Gazze, Kudüs, Arakan, Irak, Hindistan, Keşmir, Doğu Türkistan ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan olayların sona ermesi için dua etti. Yürüyüşe katılanlar ve cemaat, yapılan duaya hep bir ağızdan ‘amin’ dedi.

TOPRAKLARI GERİ ALACAKLAR

Mitinge oğluyla gelen İbrahim İbiş, “Bugün Filistinli kardeşlerimi desteklemek için buradayım. İsrail 1948’de Filistin’in topraklarını işgalle alarak Gazze’yi sıkıştırdı. Şimdi de son darbeyi vurarak Müslüman kardeşlerimizi topraklarından sürerek kendi toprakları haline getirmeye çalışıyorlar. İsrail duysun ki oradaki Müslümanlar yalnız değil bizler buradayız. Müslümanlar mutlaka işgaldeki toprakları geri alacak. Orası İsrail’in değil Müslümanların toprağıdır” diye konuştu.

ORTAK DAVAMIZ AKSA ÖZGÜR OLACAK

Ülkelerine destek olmak için mitinge katılan bir grup Filistinli gençten Adil, “Biz Gazze için buradayız. Topraklarımız bu haldeyken biz oturamazdık. Diğer ülkeler gibi Türkiye bu zulme sessiz kalmıyor. Filistin sadece Filistin’in değil bütün Müslümanların davasıdır” dedi. Cihan Topal da “Bu zulmün karşısındayız. Mescid-i Aksa elbet bir gün özgürlüğüne kavuşacak. Bugün ailecek geldik. Türkiye her zaman mazlumun yanında” ifadelerini kullandı.

Filistinli Zeyna Aldayip de “Kalbim gerçekten çok kırık. Kendi milletimi böyle gördüğümde çok üzülüyorum. Buradaki insanları görünce çok mutlu oldum, sahipsiz olmadığımızı gördüm. Ailem Katar’da, onlar oradan ben buradan destek oluyorum. Yürüyüş olduğunu duyunca derslerimi bırakıp geldim” diye konuştu.

İNSAN HAKLARI NEREDE

Seher Tanır ise, “Zulüm gören kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. İlk kıblemiz için onlar orada canla başla mücadele ederken biz burada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnsan hakları nerede? Onların her kaybı bizim evimizden bir aile ferdimiz gibi. Hem dualarımızda hem de kalbimizdeler” dedi.

Bizim milli davamız

Konya’daki Filistin’de destek mitingi Yeniden Refah Partisi ve bazı sivil toplum kuruşlarının desteğiyle yapıldı. Hükümet Meydanı’ndaki mitinge, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldı. Meydanda toplanan vatandaşlar ve partililer, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin’e destek sloganları attı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı şiddeti anlatan görüntüler izletildi.

BÜTÜN DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ

Mitingde konuşan Erbakan, 43 yıl önce yine Konya’da Kudüs mitingi yapan merhum Necmettin Erbakan’ı rahmetle andıklarını söyledi. Necmettin Erbakan gibi aynı dava şuuruyla 43 sene sonra yeniden Filistin’e, Kudüs’e ve Gazze’ye sahip çıkmak için toplandıklarını ifade eden Erbakan, “Bugün Konya’da zulme ve zalime karşı çelik gibi iradeyle bir duruş sergilediğimizi bütün dünyaya göstereceğiz. ‘Filistin davası bizim milli davamız’ diye haykırmak için toplandık. Erbakan hocamız gibi ‘Eğer Amerika İsrail’i çok seviyorsa, alsın o İsrail’i Alaska’ya taşısın’ diye haykırmak için toplandık” diye konuştu.

SUÇLARININ HESAPLARINI VERECEKLER

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise zalime karşı mazlumun yanında olmak için meydanda toplandıklarını dile getirdi. Bir gün bütün suçluların hesap vereceğini aktaran Yapıcıoğlu, “Bütün zalimler yakında nasıl devrildiklerini görecekler. İnsanlıktan nasibini almamış İsrail’e ‘durun’ demek beyhudedir. Kınamak onları durdurmadı, barış çağrıları da kar etmeyecektir. Hepimiz barış istiyoruz ama siyonist bir tek şartla barışa yanaşır. Ya savaşma kapasitesini bütünüyle yitirecek ya da kendisiyle savaşmayı göze alan birileri karşılarına dikilecek” ifadelerini kullandı. Mitinge görüntülü bağlantıyla katılan Hamas’ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal de kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Gazze gözlerimizin önünde katlediliyor

Ankara’daki çeşitli sivil toplum kuruluşu ile dernek temsilcileri İsrail’in Filistin’e gerçekleştirdiği askeri saldırıya tepki göstermek için bir araya geldi. Memur-Sen ve HAK-İş önderliğindeki sendikalar ve STK’lar ‘Filistin’e Destek Siyonizme Lanet’ isimli mitingde bir araya gelerek masum halka yönelik zulmün son bulması gerektiğini haykırdı.

FİLİSTİN KUTSALINI KORUYOR

Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Tarih en büyük zorbalıklardan birisini yaşıyor ve şahit oluyoruz. Gazze gözlerimizin önünde katlediliyor. Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreklerimizi dağlıyor. Barış ve huzurun tek yolu, işgalin sona ermesi, işgalcilerin defolup gitmesidir. Filistin halkının soykırıma karşı kendini savunma hakkı sorgulanamaz. Bu mücadele evini, yurdunu, namusunu, ailesini, kutsalını koruma mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

HİTLER’İ ARATMAYACAK KATLİAM YAPIYOR

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise “Bugün Filistin’de ekmek yok. su yok, elektrik yok, ilaç yok. Filistin’de artık nefes alacak hava yok. Filistin’de bombalar, silahlar, işgal, soğuk ve ölüm var. Kan ve gözyaşı var. Ana kucağında olması gerekirken, daha yaşına bile girmeden kara toprağa düşen çocuklar var. Terör Devleti Siyonist İsrail soykırıma devam ediyor. Gazze’de sadece Filistinliler değil insanlık ölüyor. Siyonist Devlet, Hitleri bile aratmayacak şekilde katliam yapıyor. Katliam durdurulana, özgür ve bağımsız Filistin kurulana, adaletli bir barış sağlanıncaya kadar Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Siyonizm’e lanet olsun!

Sadece İstanbul ve Ankara’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları sert biçimde kınandı. Hakkari’den Tekirdağ’a, Antalya’dan Trabzon’a ülkenin her köşesinde siyonizm lanetlendi.

Hakkari’deki gösteriler, Hak ve Dayanışma (HAK-DA) Platformu organizatörlüğünde “Filistin’e destek Siyonizm’e lanet” adıyla düzenlendi.

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Erzurum’da Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) tarafından organize edilen “Özgür Kudüs” etkinliği kapsamında binlerce kişi, Türk ve Filistin bayraklarıyla Narmanlı Camii’nin bahçesinde bir araya geldi. İl Müftüsü Rüstem Can, öğle namazının ardından Filistin’de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Kars’ta ise Sultan Alparslan Külliyesi’nde “Filistin’e destek, siyonizme lanet” sloganıyla bir araya gelenler, “Katil ABD Orta Doğu’dan defol”, “Direniş kazanacak”, “Kudüs ümmetin kalbidir” yazılı dövizlerle İsrail’in Filistin’e saldırılarını kınadı.

DİRENİŞE DEVAM

Memur Sen öncülüğünde Antalya ve Muğla’da toplanan vatandaşlar da İsrail’in Filistin’e yönelik soykırımını protesto etti. Trabzon’da Kent Meydanı’nda toplanan Trabzon Sivil İnisitayifi üyeleri, ellerindeki Filistin bayrakları ve pankartlarla Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı. Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük, Artvin, Sinop, Diyarbakır, Tokat, Mardin, Siirt, Elazığ, Muş, Bitlis, Elazığ, Şırnak ve Batman’da da STK’lar öncülüğünde gösteriler düzenlendi.











