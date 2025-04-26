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Filistin İnsan Hakları Merkezi: İsrail gazetecileri kasıtlı öldürüyor

Filistin İnsan Hakları Merkezi: İsrail gazetecileri kasıtlı öldürüyor

10:2526/04/2025, Cumartesi
AA
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 213'e yükseldi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 213'e yükseldi.

Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana işlediği soykırımın duyurulmaması için gazetecileri kasıtlı bir şekilde öldürdüğünü bildirdi. "Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 1992 yılından bu yana en yüksek sayı" olduğunu vurguladı.

Gazze merkezli kar amacı gütmeyen bağımsız kuruluş Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail ordusunun Gazze'de gazetecileri hedef almasına ilişkin açıklamada bulundu. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde evlerinin yakınında yürüyen Filistinli bir gazeteci, eşi ve kızına yönelik "suikast suçu" işlediği belirtildi.

İsrail soykırımı örtbas etmek için gazetecileri hedef alıyor. "Öldürülen 213 gazeteciden 13'ünün kadın olduğuna dikkat çekildi."

Açıklamada, "Gazze'de gazetecilere yönelik hedef alma ve öldürme eylemlerinin giderek artması, bu cinayetlerin şüphesiz bir şekilde kasıtlı olduğunu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in
, "Gazze'deki gazetecileri korkutmak, yıldırmak, dünyaya gerçekleri duyurmalarını engellemek ve Gazze'deki sivillere yönelik soykırımı örtbas etmek" amacıyla kasıtlı hedef aldığı kaydedilen açıklamada, Gazze'de gazetecilerin İsrail'in uyguladığı soykırımın bir parçası olarak hedef alındığı
aktarıldı.
Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının, "gazeteci ölümlerinin kaydedilmeye başlandığı 1992 yılından bu yana en yüksek sayı" olduğuna işaret edilerek, İsrail saldırılarında Gazze'de öldürülen 213 gazeteciden 13'ünün kadın olduğuna dikkat çekildi.

Gazze'de gazetecilerin çoğunun hava saldırılarında, bir kısmının da keskin nişancılar tarafından öldürüldüğü bildirilen açıklamada, gazetecilerin kasıtlı bir şekilde öldürülmesinin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) kuran Roma Statüsü'ne göre, UCM'nin yargı yetkisine giren bir savaş suçu olduğu vurgulandı.


"Gazze'deki sivillere uluslararası koruma sağlamak için gecikmeden harekete geçilmeli"

Basın ve ifade özgürlüğünün uluslararası kanunlarca koruma altına alındığı hatırlatılan açıklamada,
"İsrail'in cezadan kurtulmaya devam etmesi, onu gazetecilere ve ailelerine karşı daha fazla suç işlemeye teşvik ediyor.
" değerlendirilmesinde bulunuldu.

Uluslararası topluma seslenilen açıklamada, gazetecilerin hedef alınmasının kınanması, gazetecilerin hedef alınmaması için İsrail'e acil baskı yapılması ve Gazze'deki sivillere uluslararası koruma sağlamak için gecikmeden harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, UCM Başsavcısı Karim Han'dan, başta gerçeği ortaya çıkarmak için hayatını ortaya koyan gazetecilerin öldürülmesi dahil olmak üzere Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili soruşturmanın tamamlanması için pratik adımların atılmasının hızlandırılması istendi.


Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail saldırılarında bir gazetecinin daha öldüğü belirtilmişti.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 213'e yükselmişti.


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