Filistin İnsan Hakları Merkezi: İsrail gazetecileri kasıtlı öldürüyor

Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana işlediği soykırımın duyurulmaması için gazetecileri kasıtlı bir şekilde öldürdüğünü bildirdi. "Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 1992 yılından bu yana en yüksek sayı" olduğunu vurguladı.
Gazze merkezli kar amacı gütmeyen bağımsız kuruluş Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail ordusunun Gazze'de gazetecileri hedef almasına ilişkin açıklamada bulundu. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde evlerinin yakınında yürüyen Filistinli bir gazeteci, eşi ve kızına yönelik "suikast suçu" işlediği belirtildi.
İsrail soykırımı örtbas etmek için gazetecileri hedef alıyor. "Öldürülen 213 gazeteciden 13'ünün kadın olduğuna dikkat çekildi."
Açıklamada, "Gazze'de gazetecilere yönelik hedef alma ve öldürme eylemlerinin giderek artması, bu cinayetlerin şüphesiz bir şekilde kasıtlı olduğunu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.
Gazze'de gazetecilerin çoğunun hava saldırılarında, bir kısmının da keskin nişancılar tarafından öldürüldüğü bildirilen açıklamada, gazetecilerin kasıtlı bir şekilde öldürülmesinin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) kuran Roma Statüsü'ne göre, UCM'nin yargı yetkisine giren bir savaş suçu olduğu vurgulandı.
"Gazze'deki sivillere uluslararası koruma sağlamak için gecikmeden harekete geçilmeli"
Uluslararası topluma seslenilen açıklamada, gazetecilerin hedef alınmasının kınanması, gazetecilerin hedef alınmaması için İsrail'e acil baskı yapılması ve Gazze'deki sivillere uluslararası koruma sağlamak için gecikmeden harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.
Açıklamada, UCM Başsavcısı Karim Han'dan, başta gerçeği ortaya çıkarmak için hayatını ortaya koyan gazetecilerin öldürülmesi dahil olmak üzere Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili soruşturmanın tamamlanması için pratik adımların atılmasının hızlandırılması istendi.