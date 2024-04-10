Filistin özgür olana dek desteğimiz sürecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazze'de akan kan duruncaya kadar desteklerinin süreceğini söyledi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bayramın, ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Bizleri sevdiklerimizle beraber, sağlık ve afiyet içerisinde bir bayrama daha kavuşturduğu için Rabb'ime hamdediyorum” ifadelerini kullandı.

RAMAZAN’I BURUK GEÇİRDİK

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifi, Gazze'nin yanı sıra, Türkiye'nin gönül coğrafyasının farklı köşelerinde yaşanan acılar ve zulümler sebebiyle buruk karşıladıklarını ve buruk geçirdiklerini belirten Erdoğan, “Gazze 7 Ekim'den beri sadece bizim değil, tüm insanlığın kalbinde, tüm insanlığın vicdanında kanayan bir yara oldu. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastanelerin, okulların, kiliselerin, camilerin bilerek bombalandığı bir vahşet sahnesiyle karşı karşıya kaldık” değerlendirmesinde bulundu.

ÖZGÜR FİLİSTİN’E KADAR

İsrail'in saldırıları sonucu, 33 bin Filistinlinin şehit düştüğünü, 75 binden fazla insanın da yaralandığını anımsatan Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak bugüne kadar bölgeye sevk ettiğimiz toplam 45 bin tonu aşan yardım malzemesiyle bu zor günlerinde Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterdik. İnşallah bundan sonra da Gazze'de akan kan duruncaya ve Filistinli kardeşlerimiz 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletine kavuşuncaya kadar desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

YARALARI HIZLA SARIYORUZ

Dış siyasette bu adımları atarken, gündemlerinin ilk sırasında yer alan deprem bölgesini asla ihmal etmediklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti: “Asrın felaketinin yaralarını, asrın birlikteliğini sergileyerek hızla sarıyoruz. Şimdiye kadar 80 bine yakın afet konutunu ve köy evini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin konut inşa etmek suretiyle yıl sonunda bu sayıyı 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte ayrıca riskli yapı stoku yüksek şehirlerimizin depreme karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için de çalışıyoruz.”

TERÖR BATAKLIĞINDA KURUTULACAK

PKK'sından FETÖ'süne ve DEAŞ'ına vatanın birliğine, insanların huzuruna kasteden terör örgütlerine nefes aldırmadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör bataklığını kaynağında kurutma stratejisini kararlılıkla uyguladıklarını vurguladı.

Bayram barış getirsin

Ekonomi cephesinde hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelenin en hassas olduları konu olduğunu vurgulayan Erdoğan mesajını şöyle tamamladı: “Tüm dünya ile birlikte millet olarak bizim de canımızı yakan bu meseleyi Allah'ın izniyle çözmekte kararlıyız. Uyguladığımız ekonomi programının olumlu etkilerini, yılın ikinci yarısından itibaren daha net bir şekilde görebileceğiz. 31 Mart seçimlerinin suhuletle tamamlanmasıyla ortaya çıkan 4 yıllık seçimsiz dönemi, bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız.”

BİZE DURMAK YOK

“Türkiye'nin ortak vatanımız, demokrasimizin ortak değerimiz olduğunun bilinciyle inşallah hep birlikte çok çalışacağız, üreteceğiz, emek vereceğiz. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu vesileyle bir kez daha, 31 Mart seçimlerinde sandığa giderek iradesine sahip çıkan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.”

TRAFİK KURALLARI UYARISI

“Rekabet seviyesi çok yüksek bir seçimden yeni çıkmış aziz milletimizden, bayramın manevi iklimini kırgınlıkları gidermek için fırsata çevirmelerini özellikle istirham ediyorum. Bayram ziyareti veya tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini bekliyorum. Rabb'imden Ramazan Bayramı'nın gönüllerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza ve mazlum coğrafyalara barış getirmesini diliyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun, kalın sağlıcakla.”

Gazze için birlik çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğine devam ediyor. Bu kapsamda Erdoğan, ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı. Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Ardından Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü.

GAYRETLERİMİZ ARTMALI

Görüşmede iki ülke ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların istenilen ölçüde gönderilmesi için gayretlerin artarak devam etmesi gerektiğini, İslam dünyasının bu konuda birlik içinde adımlar atmasının önemli olduğunu belirtti.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yapılan telefon görüşmesinde ise ikili ilişkiler ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pakistan'da son dönemdeki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi, ülkenin yaşadığı zorlu dönemi devlet tecrübesiyle aşacağına inandığını belirtti. Erdoğan ayrıca Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.







