Filistin yönetimi uyardı: İsrail'den Refah'ta yeni soykırım hazırlığı

Filistin Yönetimi, İsrail ordusunun saldırılarını Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine taşıma tehdidinin,1 milyon 500 bin kişinin "yeni bir soykırım döngüsü" içine sokacağı ve bunun "ciddi bir tehlike" doğuracağı uyarısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal (İsrail) güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden orta kesime ve güneyine kadar her bölgesinde sivillere karşı daha fazla suç ve katliam işlemeye devam ettiği" belirtildi.

"1,5 milyondan fazla Filistinlinin yaşamı büyük bir tehlike altında"

"İşgalci Ordu Bakanı (Savunma Bakanı Yoav Galant) ve diğer İsrailli yetkililerin Refah ve çevresinde yeni ve iğrenç bir soykırım dönemi başlatmaya yaklaştıklarına dair açıklamalarının son derece ciddiyetle karşılandığı" ifade edilen açıklamada, bölgedeki saldırıların 1,5 milyondan fazla Filistinlinin yaşamını büyük bir tehlikeye maruz bırakacağı kaydedildi.

Gazze'de sivillere yönelik "insani felaketin derinleşmesi ve genişlemesinin tehlikeli boyutlarına" ilişkin artan BM ve uluslararası uyarılara rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ortaklarının, "savaşın uzaması ve katliamların, cinayetlerin, yıkımların ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin artırılması için" zaman kazanmaya çalıştıkları vurgulanan açıklamada, İsrail hükümetinin Uluslararası Adalet Divanı ve BM Genel Kurulu ile Güvenlik Konseyi kararlarına ve "sivillerin korunması ile temel yaşamlarının güvence altına alınmasına" yönelik yapılan tüm uluslararası çağrıları dikkate almadığı hatırlatıldı.

BM Komiseri Türk: Derin endişe duyuyorum

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, dün X platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail Savunma Bakanı'nın Refah'a askeri müdahaleye ilişkin açıklamalarından derin endişe duyuyorum." ifadesini kullanmıştı. Türk, bu durumun, büyük sivil kayıpları ve İsrail ordusunun saldırıları sonucu Refah'a doğru göç etmek zorunda kalan 1,5 milyonu aşkın savunmasız Filistinlinin bilinmeyen yerlere doğru yerinden edilmeleri konusunda tehlike arz ettiğini bildirmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bin 500'ü çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 238 Filistinli öldürüldü, 66 bin 452 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 224'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 561 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.







