Filistin'in işgali Lahey’de: BM Genel Kurulu'ndaki oylamada karar kabul edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu önceki gün, Uluslararası Adalet Divanı’ndan İsrail-Filistin çatışması, Filistin’in İsrail güçleri tarafından işgalinin yasal statüsü hakkında değerlendirme yapmasını talep eden kararı onayladı. Filistinlilerin desteklediği karar, 27 aleyhte oya karşı 87 ‘Evet’ oyuyla kabul edildi, oylama sırasında 53 ülke de çekimser kaldı. Lahey’deki mahkeme Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyet gösteren ve devletler arasındaki sorunlarla ilgilenen en yüksek mahkeme kabul ediliyor. Mahkemenin aldığı kararlar bağlayıcı olsa da uygulamak için herhangi bir yetkisi bulunmuyor. Uzmanlar yine de söz konusu kararın Başbakan Binyamin Netanyahu’nun başbakanlığında yeni kurulan aşırı sağcı hükümeti zorlayacağını öngörüyor. Netanyahu, hükümet için meclisten güvenoyu aldıktan sonra yaptığı açıklamada işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri’nde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesine öncelik verdiğini belirtmişti.

REKLAM

Riyad Mansur.

OYLAR BÖLÜNDÜ

BM Genel Kurulu’ndaki oylamada ABD, İngiltere, Almanya ve İtalya’nın da içinde bulunduğu ülkeler tasarıya karşı oy kullanırken Belçika, Malta, Polonya ve Portekiz gibi Avrupa Birliği ülkeleri Filistin’in talebi doğrultusunda işgalin Lahey’deki mahkemede değerlendirilmesini destekledi. Çin ve Rusya da kararın lehinde oy kullanırken Fransa çekimser kaldı. Oylamada dikkati çeken bir diğer husus ise Tel Aviv yönetimi ile ilişkilerini normalleştiren Arap devletleri de dahil olmak üzere İslam dünyası; tercihini, işgalin BM’nin en üst mahkemesi olarak kabul edilen Lahey’de tartışılması yönünde verdi.

‘KANUNLA YÜZLEŞME VAKTİ GELDİ’

Filistinli lider Mahmud Abbas’ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne BM Genel Kurulu’ndan çıkan karar sonrası yaptığı açıklamada, “İsrail devletinin kanunla yüzleşme ve halkımıza karşı işlediği suçlardan sorumlu tutulma vakti geldi” ifadelerini kullandı. Filistinli üst düzey yetkililerden Hüseyin el Şeyh de sosyal medya hesabından oylamayı “Filistin diplomasisinin zaferi” olarak niteledi. Filistin’in BM Büyükelçisi Riyad Mansur, oylamanın, yasadışı Yahudi yerleşim yerlerini genişletmeyi vadeden aşırı sağcı yeni İsrail hükümetinin göreve başlamasından bir gün sonra geldiğini vurgulayarak karar lehinde oy kullanan ülkeleri selamladı. İsrail’in BM Büyükelçisi Gilad Erdan ise BM’yi kınadı ve kararı dünya üzerindeki ahlaki bir leke olarak nitelendirdi.

REKLAM

KARAR FİLİSTİN LEHİNE ÇIKABİLİR

Uluslararası yasalar ve İsrail kanunları konusunda araştırmalar yapan Filistinli Muhammed Dahle, “İsrailliler için en rahatsız edici sahne, bir İsrailli yetkilinin veya askerin, Filistin halkına ve onların haklarına yönelik insan hakları ihlalleriyle ilgili İsrail mahkemeleri dışında yargılandığını görmektir” değerlendirmesinde bulundu. Mahkemenin ihtiyaç duyduğu belgeler ile verilerin BM’de; kurum ve organlarında bulunduğuna işaret eden Dahle, “Mahkemenin kararının çıkması uzun sürmeyecek ve karar Filistinlilerin lehine olacak” dedi.

OYNAT 00:59 İşgalci İsrail Kudüs'te Filistinli bir aileye zorla kendi evini yıktırdı İşgalci İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te belediye kararıyla Filistinli bir aileye kendi evini zorla yerle bir ettirdi. Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cevz Mahallesi'nde, 5'i çocuk 9 nüfuslu iki ailenin yaşadığı iki katlı ev, ailenin çağırdığı buldozer tarafından dakikalar içinde yıktırıldı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder