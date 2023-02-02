Filistinli kadın mahkumlara saldırı

İşgalci İsrail'in zindanlarındaki Filistinli kadın mahkumların salı günü gardiyanların saldırısına uğradığı açıklandı. Filistinli Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, kısa süre önce göreve gelen yeni Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimatları doğrultusunda İsrail hapishanesi Damon'daki gardiyanların Filistinli kadın mahkumları dövdüğünü, ayrıca gazla müdahale ederek göz yaşarıcı spreyler sıktığını belirtti. Gardiyanların ayrıca kadın mahkumların bazı özel eşyalarına da toplu cezalandırma yöntemi olarak en konulduğunu ifade etti. İsrail hapishanelerinde 150'si çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 4 bin 700 Filistinli mahkum bulunuyor.