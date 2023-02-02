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Dünya

Filistinli kadın mahkumlara saldırı

Filistinli Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, kısa süre önce göreve gelen yeni Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimatları doğrultusunda İsrail hapishanesi Damon'daki gardiyanların Filistinli kadın mahkumları dövdüğünü, ayrıca gazla müdahale ederek göz yaşarıcı spreyler sıktığını belirtti.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:00 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

İşgalci İsrail'in zindanlarındaki Filistinli kadın mahkumların salı günü gardiyanların saldırısına uğradığı açıklandı. Filistinli Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, kısa süre önce göreve gelen yeni Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimatları doğrultusunda İsrail hapishanesi Damon'daki gardiyanların Filistinli kadın mahkumları dövdüğünü, ayrıca gazla müdahale ederek göz yaşarıcı spreyler sıktığını belirtti. Gardiyanların ayrıca kadın mahkumların bazı özel eşyalarına da toplu cezalandırma yöntemi olarak en konulduğunu ifade etti. İsrail hapishanelerinde 150'si çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 4 bin 700 Filistinli mahkum bulunuyor.


#Filistin
#İsrail
#Ben-Gvir
36 dakika önce
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Filistinli kadın mahkumlara saldırı
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