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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Türkiye ile dışişleri bakanları boyutunda görüşmeler yapıldığını söyledi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye ile dışişleri bakanları boyutunda görüşmeler yapıldığını söyleyerek Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin tutumunun bu süreçte "değiştiğini ve geliştiğini" ifade etti.

14:08 . 30/01/2023 Pazartesi
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya hakkındaki açıklamalarının ardından Finlandiya'nın Türkiye ile "derhal" temasa geçtiğini söyledi.

Sauli Niinistö, Finlandiya'nın hem Cumhurbaşkanlığı hem de Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto aracılığıyla Türkiye ile temasa geçtiğini söyledi.


Niinistö, "Dışişleri Bakanı Haavisto ile bu konuda mutabık kaldık. Kabinem Erdoğan'ın danışmanıyla, Haavisto da Türk Dışişleri Bakanı ile ön görüşmelerde bulundu" ifadelerini kullandı.


"TÜRKİYE'NİN TUTUMU DEĞİŞTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında çok fazla "belirsizlik" ve "koşulluluk" olduğunu savunan Niinistö, ancak Türkiye'nin konuya ilişkin tutumunun bu süreçte "değiştiğini ve geliştiğini" aktardı.


Niinistö, "Şimdi bazı açıklamalar üzerinden şartlandırmalarla yorumlara başlamanın zamanı değil. Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte Türkiye'de genel tablo değişmemiştir ve biz hala yerimizde duruyoruz. Açıklamalar, Türkiye'nin dönüştürücü söyleminin evrimini temsil ediyor ve bu noktada sahip oldukları değer de bu. Bu yüzden çizgimize sadık kalacağız" dedi.


Niinistö, İsveç'e değinerek, "İsveç ile birlikte hareket etmenin önemli olduğunu çeşitli vesilelerle söyledim. Finlandiya'nın NATO üyeliğinden elde ettiği faydanın bir kısmı, İsveç'in de NATO üyesi olmasından kaynaklanıyor. Bu, belirleyici bir parça değil ama dikkate alınması gereken bir nokta" diye konuştu.



#finlandiya
#isveç
#nato
#türkiye
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Türkiye ile dışişleri bakanları boyutunda görüşmeler yapıldığını söyledi
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