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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Macron, "Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı. Macron daha önce kendisinden Karabağ'a müdahale etmesini isteyen Ermeni gence, "Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça da müdahale etme hakkınız yoktur" cevabını vermişti.

Haber Merkezi AA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Azerbaycan ordusunun Ermenistanın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Paşinyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ermenistan'la Azerbaycan arasında 6 ay önce ateşkes imzalandığını anımsattı. Tutukluların serbest bırakılması ve uluslararası insani yardımların bölgeye ulaşması gerektiğini ifade eden Macron, Dağlık Karabağ'da Müslüman ve Hristiyan kültürel mirasın korunmasının önemli olduğunu belirtti.

  • Macron, bölgede gerilimin azalması ve taraflar arasında diyaloğun başlaması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırların müzakere yoluyla belirlenmesi gerektiğini ifade eden Macron, "Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı. Macron, Ermenistan ile dayanışma içinde olduğunu ve bölgede barışın tesis edilmesi gerektiğini söyledi. Paşinyan da Fransa ile Ermenistan arasında özel ilişkinin bulunduğu aktardı.

Macron'a desteğinden dolayı teşekkür eden Paşinyan, bu konuda Minsk Grubunun çalışmalarının önemli olduğunu dile getirdi.

"Karabağ Azerbaycan'ındır" demişti

Ermenistan için yardım toplayan bir derneğe destek ziyaretinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisinden Karabağ'a müdahale etmesini isteyen Ermeni gence, "Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça da müdahale etme hakkınız yoktur" cevabını verdi.

Ermeni gencin yardım isteğine Macron'dan cevap: Karabağ Azerbaycan'ın toprağı müdahale edemeyiz
DÜNYA
Ermeni gencin yardım isteğine Macron'dan cevap: Karabağ Azerbaycan'ın toprağı müdahale edemeyiz
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