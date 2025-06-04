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Fransa'da camiye alçak saldırı: Savcılık zanlı için 'psikolojik olarak kırılgan' dedi

Fransa'da camiye alçak saldırı: Savcılık zanlı için 'psikolojik olarak kırılgan' dedi

11:064/06/2025, Çarşamba
AA
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Fransa'da camiye saldıran şahıs yakalandı.
Fransa'da camiye saldıran şahıs yakalandı.

Fransa'nın Rhone vilayetine bağlı Villeurbanne kentinde camiye girerek Kur'an-ı Kerim yakan kişi yakalandı. Lyon Savcılığı, zanlının "psikolojik olarak kırılgan" bir durumda olduğunu belirtti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Villeurbanne'daki Errahma Camisi'nde 2 Haziran'da yaşanan Müslüman karşıtı eylemde bulunan zanlı, Lyon şehri yakınlarında gözaltına alındı. Lyon Savcılığı, zanlının "psikolojik olarak kırılgan" bir durumda olduğunu belirtti.

Olay

Villeurbanne kentindeki Errahma Camisi'nde 2 Haziran'da yaşanan olayda bir kişi sabah namazından 20 dakika önce camiye girerek Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Yaktığı Kur'an-ı Kerim'in kalıntılarını caminin kapısına bırakan şahıs olay yerinden kaçmıştı.Müslüman karşıtı eylem, tepkiyle karşılanmıştı.



#Fransa
#Kuran-ı Kerim
#Errahma Camisi
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