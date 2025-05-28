Fransa'da Macron'u kızdıracak afiş: 'Karınız sizi dövüyor mu? Savunma derslerimize katılın'

Macron, Fransa'yı güvenilir bir ticaret ortağı ve Hint-Pasifik bölgesinde Çin'e karşı bir denge unsuru olarak göstermeyi amaçlayan Güneydoğu Asya turunu dün başlattı. Macron ve eşi, ilk durakları olan Vietnam'a ulaştı ancak burada bazı istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.