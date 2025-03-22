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Gazze’yi ihya planı masada

Gazze’yi ihya planı masada

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0022/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı İslam ülkeleri bir araya geliyor.

Yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze Temas Grubu zirvesi yapılacak. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Zirvede İsrail'in yaptığı soykırım ele alınacak. Her platformda İsrail'in katliamlarına dikkat çeken Türkiye, zirvede İsrail'e karşı bölge ülkelerinin dik durması gerektiğine vurgu yapacak. Zirvede, Gazze'nin yeniden imarını öngören 53 milyar dolar maliyetli plan için atılacak adımlar ele alınacak. Planına göre Gazze'de 6 ay içerisinde enkazlar kaldırılacak, geçici konutlar kurulacak.



#Gazze
#Filistin
#İsrail

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