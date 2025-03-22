Gazze’yi ihya planı masada

Yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze Temas Grubu zirvesi yapılacak. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Zirvede İsrail'in yaptığı soykırım ele alınacak. Her platformda İsrail'in katliamlarına dikkat çeken Türkiye, zirvede İsrail'e karşı bölge ülkelerinin dik durması gerektiğine vurgu yapacak. Zirvede, Gazze'nin yeniden imarını öngören 53 milyar dolar maliyetli plan için atılacak adımlar ele alınacak. Planına göre Gazze'de 6 ay içerisinde enkazlar kaldırılacak, geçici konutlar kurulacak.