Gecekondu mahallesi kül oldu: 500 kişi tahliye edildi

Güney Kore’nin başkenti Seul’ün gösterişli semti Gangnam’da yer alan gecekondu mahallesi Guryong alevlere teslim oldu. Yerel saatle 06.27’de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa zamanda tüm mahalleye yayıldı. Bölgeye 5 dakika içinde 290 itfaiye görevlisi dahil 900’den fazla personel ve 10 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

60 YAPI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye yetkilisi Shin Yong-ho gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık 2 bin 700 metrekarelik alanı sardığını aktardı. Alevler, ekiplerin 5 saat süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Çoğu kontrplak panellerden inşa edilen yaklaşık 660 yapıdan en az 60’ı kullanılamaz hale gelirken, 500 kişinin ise güvenli bölgelere tahliye edildiği açıklandı. İlk belirlemelere göre ise can kaybı yaşanmadı.

GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN SİMGESİ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un, kurmaylarına zararı en aza indirme ve gerekli tüm tedbirleri alma talimatı verdiği öğrenildi. Seul’un son gecekondu yerleşimlerinden biri olarak bilinen Guryong, dev metropolün lüks semti Gangnam’a yakınlığı nedeniyle Güney Kore’deki gelir eşitsizliğinin simgelerinden biri olarak görülüyordu.



