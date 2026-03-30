Gençleri alkolden koruma adımı: 1952'den beri geçerli olan düzenleme kaldırılacak

19:3530/03/2026, Pazartesi
AA
Eyaletlerin sağlık bakanlarının 2025'te bağımlılık riski sebebiyle söz konusu düzenlemenin kaldırılması yönünde görüş belirttiği bildirildi.
Alman hükümeti, 1952’den beri geçerli olan 14-15 yaşındaki gençlerin ebeveyn eşliğinde alkol tüketmesine izin veren düzenlemeyi kaldırmayı planlıyor. Tasarıyla gençlerin korunmasının güçlendirilmesi hedeflenirken, düzenleme Meclis’e sunulmadan önce uzman görüşüne açılacak.

Alman hükümetinin, 1952’den beri geçerli olan 14-15 yaşındaki gençlerin ebeveynin yanında alkol kullanımına izin veren düzenlemeyi kaldırmayı planladığı bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Karin Prien’in hazırladığı yasa tasarısında, “Gençleri Koruma Yasası'nda yer alan ve 14-15 yaşındakilerin ebeveyn veya vasi eşliğinde alkollü içecek tüketmelerine veya satın almalarına izin veren istisna kaldırılacak.” ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Haberde, tasarıda mevcut düzenlemenin, gençleri alkol tüketimiyle ilgili tehlikeden korunmayı zayıflattığı ve bu nedenle Alman hükümetinin, bağımlılığı daha iyi şekilde önleme hedefiyle çeliştiği vurgulandı.

Tasarının, Bakanlar Kurulu'nun ardından Federal Meclis'in gündemine gelmeden önce uzmanların görüşünün alınacağı kaydedildi.

Haberde, eyaletlerin sağlık bakanlarının 2025'te bağımlılık riski sebebiyle söz konusu düzenlemenin kaldırılması yönünde görüş belirttiği bilgisi paylaşıldı.


