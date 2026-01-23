Halep Danışma Meclisi ilk kez toplandı: 'Çocuklarımız hem Suriye’yi hem Türkiye’yi vatan biliyor'

14 yılın ardından gelen devrimle özgürlüğüne kavuşan Suriye’de, Bülbülzade Vakfı’nın öncülüğünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.
Suriye’nin kadim şehri Halep, yıllar süren savaşın ardından toplumsal inşa sürecine tarihi bir adımla başladı. Bülbülzade Vakfı öncülüğünde bir araya gelen akademisyenler, siyasetçiler ve kanaat önderleri, Halep Danışma Meclisi’nin ilk toplantısını gerçekleştirerek şehrin geleceğini masaya yatırdı.
Savaş döneminde
Türkiye’de Ortak Gelecek Toplantılarında
bir araya gelen kanaat önderleri, akademisyenler, toplumsal aktörler, siyasetçiler, STK temsilcileri ve mahalli idare yöneticileri ilk kez Halep’te toplandı. Bülbülzade Vakfı’nın Halep’teki Anadolu Kültür Merkezi’nde bir araya gelen meclis, "
insanı ve mekanı yeniden inşa etme
" parolasıyla gerçekleşti.
Halep Milletvekilleri Azzam Hancı ve Ammar Tavus, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, BEKAM Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu ve Suriye Topluluğu Başkanı Mustafa Al Hüseyin’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda öğretmenlerden mühendislere, STK temsilcilerinden mahalli idarecilere kadar şehrin tüm renkleri bir araya geldi. Meclis toplantısına farklı din ve mezhepten de çok sayıda temsilci katıldı.
BU TOPRAKLARIN “ÖTEKİSİ” YOK
Toplantının açılışında konuşan Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, modernizmin bölgeye huzur getirmediğini belirterek Halep’in tarihsel misyonuna vurgu yaptı. Aldemir, "Farklılıklarımızı zenginlik görerek bir araya gelmeliyiz. Bu toprakların ötekisi insan değil şeytandır.
. Ötekimiz yoktur" dedi. Suriye halkına hitaben "
Bundan sonra siz Musa, biz Harun’uz. Siz önde gideceksiniz, biz yanınızda yürüyeceğiz
" diyen Aldemir, Halep Anadolu Kültür Merkezi’nin artık fikir, özgürlük ve adaletin buluşma noktası olacağını ifade etti.
Katılımcılar arasında yer alan kanaat önderleri, Halep’in sadece bir "savaş alanı" değil bir bilim merkezi olduğunu hatırlattı. Gaziantep’teki 11 yıllık göçmenlik deneyiminin ardından Halep’e dönen Halep Milletvekili Ammar Tavus, "
Çocuklarımız hem Suriye’yi hem Türkiye’yi vatan biliyor. Artık iki vatanımız var
" diyerek kardeşlik bağlarının altını çizdi. 14 yıl boyunca Bülbülzade Vakfı’nın yardımlarını gördüklerini dile getiren Azzam Hancı ise “Halep bir ilim ve bilim şehri. Halep şairlerin, düşünürlerin merkezi. Burada toplumun her kesiminden insanın olması çok güzel bir tablo. Hepimiz Suriye’nin gelişmesi ve kalkınması için çalışıyoruz. Tabii ki taşları üst üste koyup binalar yapacağız ama insanların inşasına önem vermemiz lazım” dedi.
HALEP’TE BİR OSMANLI MİRASI YENİDEN YÜKSELİYOR
Meclis toplantısının ardından heyet, Suriye’deki Osmanlı dönemi eserlerinden biri olan Halep Anadolu Kültür Merkezi’ni dolaştı. 1912 yılında inşa edilen bu yapı, Halep’in en nadide binalarından biri. 44 yıl Baas Rejimi tarafından gençlik merkezi olarak kullanılan bina savaşta ve depremde ciddi hasar almıştı. Bina, Bülbülzade Vakfı’nın gönüllüleri, hayırsever iş insanları ve YTB’nin (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) katkılarıyla kısa sürede restore edilerek hizmet vermeye başladı. Atölye sınıfları, misafirhane ve yönetim ofisinden oluşan merkezde şu an müzik, resim, el işi, İngilizce ve Türkçe kursları veriliyor. Gelecekte hukuki danışmanlık, kayıp kişiler, engelliler, felsefe, medya, Arapça, bilişim ve meslek edindirme alanlarında da atölye ve çalışmalar yapılacak.
