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Dünya

Hamas'ın ziyareti İsrail'i kızdırdı: Rusya Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Hamas heyetinin Moskova’ya yaptığı ziyaret nedeniyle Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov’un İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

10:32 - 30/10/2023 Pazartesi
AA
Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Hamas heyetinin Moskova’ya yaptığı ziyaret nedeniyle Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov’un İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.


İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Viktorov’un bu sabah Batı Kudüs’teki Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.


Viktorov’un, Hamas heyetinin Moskova’ya yaptığı ziyaret nedeniyle Bakanlığa çağrıldığı ifade edilen açıklamada,
"Rus Büyükelçi'ye Moskova’nın Hamas’ı açık ve net bir şekilde kınamaması ve Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki davranışlarının ciddi bir konu olarak değerlendirildiği mesajının iletildiği"
kaydedildi.


Açıklamada, Hamas heyetinin Moskova’da ağırlanmasının
"İsraillilere karşı terörizmin meşruluğuna dair bir mesaj taşıdığı"
savunuldu.


#israil
#Rusya
#Tel Aviv
39 dakika önce
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