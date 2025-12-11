Hamas'tan Ben-Gvir'in İzzeddin El-Kassam'ın kabrini yıkma tehdidine tepki: Benzeri görülmemiş bir saldırı

"Bu davranış, işgalcilerin düştüğü ahlaki yozlaşmanın boyutunu ortaya koymakta ve halkımızın tarihine, ulusal ve dini sembollerine dokunmaktan çekinmeyen intikamcı bir zihniyeti yansıtmaktadır. Saygın Suriyeli âlim ve mücahit, adaletsizliğe ve işgale karşı devrimci mücadelenin simgesi olan Şeyh el-Kassam'ın mezarını hedef almak, sadece bir mezara saldırı değil; aynı zamanda ulusun hafızasını silme ve devam eden mücadelesinin bir tanıklığını ortadan kaldırma girişimidir."