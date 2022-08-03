Dünya Hollandada su krizi Hüküme alarma geçti
AVRUPA

Hollanda'da su krizi: Hüküme alarma geçti

Hollanda'da hükümet, ülkede su sıkıntısı yaşandığını ve su tüketiminin kontrol edilmesi için Ulusal Su Kıtlığı İdaresinin kurulduğunu belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
​Hollandada su krizi: Hüküme alarma geçti
Arşiv.

Hükümetten yapılan açıklamada, ülkede kurak geçen haziran ve temmuzun ardından kullanılabilir su miktarında ciddi azalma meydana geldiği, bununla mücadele için Ulusal Su Kıtlığı İdaresinin (MTW) kurulduğu bildirildi.

Açıklamada, kurak geçmesi beklenen yaz aylarında kullanılabilir temiz suya erişimin sürdürülmesi için yeni önlemlerin alınacağına işaret edilerek ulusal ve yerel su idareleri ve şirketlerden oluşan MTW'nin, susuzluğa karşı gerekli tedbirleri alabileceği ifade edildi.

MTW'nin kuraklık krizini ele almak için kısa dönemde acil çözümlerin yanı sıra uzun süreli planlar da ortaya koyacağına dikkat çekilen açıklamada, MTW'nin başkanlığını yürütecek Michele Blom'un "Sıcak havalar ve çevre ülkelerden gelen nehirlerin debisindeki düşüklük sebebiyle haftalardır ciddi su sıkıntısı çekiliyor." ifadesine yer verildi.

Tarım ve deniz ulaşımı etkilenecek

  • Açıklamada, su sıkıntısından en fazla tarım ve deniz ulaşımının etkilenmesinin beklendiğine işaret edilerek Altyapı ve Su Bakanı Mark Harbers'in, "Su azlığı tarım ve deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor." ifadesi aktarıldı.
  • Tarım faaliyetlerinin su sıkıntısı sebebiyle verimsizleşeceği hatta sekteye uğrayabileceği belirten açıklamada, nehir ve kanallardaki su seviyesinin azalması durumunda ülke içi deniz ulaşımının kesintiye uğrayabileceği kaydedildi.
  • İçme suyu ve temiz suya erişimin devam etmesi için halka suyu daha dikkatli kullanma uyarısı yapıldı.

İran'da "su" krizi
DÜNYA
İran'da "su" krizi
Çöp evdebulunan çocuktan iyi haber

Çöp evde
bulunan çocuktan iyi haber

​Son durumu açıklandı: İki kilo 100 gram aldı.
Üst üste gömülmüş

Üst üste gömülmüş

"Burada olması bir ayrıcalık olarak görülüyor."
Çin Tayvanın hava savunma sahasını ihlal etti

​DDK aynı soru iddiaları sonrası harekete geçti.

​Yedi ayda yüzde 13,4 artışla 144,4 milyar dolara ulaştı.

​Sınır kapılarında yoğunluk

İlaçlama işe yaramıyor.

Dünya diken üstünde: İşte dünyanın en güçlü orduları.

​Kurban Bayramı'nda kaçmıştı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.