Dünya Hong Kong olaylarının yankıları sürüyor ABDnin Pekin Büyükelçisi Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
AMERİKA

Hong Kong olaylarının yankıları sürüyor: ABD'nin Pekin Büyükelçisi Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Hong Kong olaylarının yankıları sürüyor: ABD'nin Pekin Büyükelçisi Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Branstad'ın ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan Hong Kong’daki protestolara destek veren yasa tasarısı nedeniyle bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Hong Kong'taki gösteriler sürüyor.
Hong Kong'taki gösteriler sürüyor.

ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad, Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

  • South China Morning Post'un haberine göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Cıng Zıguang'ın Büyükelçi Branstad'a ABD Kongresi'nden geçen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası"nın şiddetle protesto edildiğini ilettiği ifade edildi.

Dışişleri açıklamasında, Cıng'ın ABD'nin Çin'in iç işlerine müdahaleyi durdurmasını istediği kaydedildi.

ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad.

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Ne olmuştu?

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan Hong Kong’daki protestolara destek veren yasa tasarısı ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilmişti.

  • Tasarı Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, düzenlediği basın toplantısında, yasa tasarısının hem Çin'in Hong Kong'daki hem de ABD'nin çıkarlarını baltaladığını söylemişti.

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Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da haziranda şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.

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