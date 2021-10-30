Dünya İffet Polat Türkiyenin Latin Amerika politikasının temelinde dostluk ve iş birliği niyeti var
AMERİKA

İffet Polat: Türkiye’nin Latin Amerika politikasının temelinde dostluk ve iş birliği niyeti var

TBMM AND Parlamentosu Türk Grubu üyeleri İstanbul Milletvekili İffet Polat Başkanlığında, Antalya MV Tuba Vural Çokal ve Kocaeli MV Tahsin Tarhan ile birlikte Kolombiya’nın Monteria kentindeki Parladino’nun 42. Kuruluş Yıldönümü Törenlerine ve Genel Kuruluna katıldı. Törende konuşma yapan Polat, Türkiye’nin Latin Amerika politikasının temelinde dostluk ve iş birliği niyeti olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İffet Polat: Türkiye’nin Latin Amerika politikasının temelinde dostluk ve iş birliği niyeti var
Kocaeli MV Tahsin Tarhan - İstanbul Milletvekili İffet Polat - Antalya MV Tuba Vural Çokal

TBMM AND Parlamentosu Türk Grubu üyeleri İstanbul Milletvekili İffet Polat Başkanlığında, Antalya MV Tuba Vural Çokal ve Kocaeli MV Tahsin Tarhan ile birlikte Kolombiya’nin Monteria kentindeki Parladino’nun 42. Kuruluş Yıldönümü Törenlerine ve Genel Kuruluna katıldı.

Latin Amerika’nın And Bölgesi ülkeleri Kolombiya, Şili, Bolivya, Ekvator ve Peru ülkelerinin parlamenterleri ile heyetlerarası görüşmeler yaparak karşılıklı işbirliği ve ülkeler arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Özellikle eğitim, altyapı, tarım ve kadın konularının ele alındığı toplantılarda Türkiye’nin Latin ülkelerine gerek TİKA gerek Maarif Vakfı aracılığı ile gerek, iş insanlarımızla her türlü bilgi ve tecrübe paylaşımı konusunda yardımcı olabileceğimizi belirttiler.

'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜK'

42. Yıl Kutlama Törenleri kapsamında da tüm katılımcılara konuşma yapan İstanbul Vekili POLAT, Türkiye’nin Latin Amerika politikasının temelinde dostluk ve iş birliği niyeti olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’deki konuşmasına ‘Dünya Beşten büyüktür’ diyerek atıfta bulunarak ‘maalesef dünyada ve Latin Amerika'da ülkelerin kendi kaynaklarına dahi ulaşmada adil davranılmadığını’ ifade etti.

İSTANBUL'A DAVET

Hep birlikte çalışır, iş birliği yaparsak "Daha Adil bir Dünya Mümkün" çağrısı yapan Polat, And Parlementosu'nun bir oturumunun İstanbul'da yapılması konusunda TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un davetini iletti. Heyet 27 Ekim'de temaslarını bitirerek Türkiye'ye döndü.

'TEMASLAR DEVAM EDECEK'

Heyet başkanı Polat ziyaretin çok verimli geçtiğini, Latin Amerika ülkelerinde Türkiye'nin çok iyi tanındığını, pozitif ötesi hayranlık derecesinde bir ilgi alaka olduğunu söyleyerek, bu temasların devam edeceğini ve ‘Latin Amerika Açılımı’ çalışmalarının bir parçası olarak bu görüşmelerin yapıldığını ifade etti.

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