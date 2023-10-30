İngiltere İçişleri Bakanı Braverman'ın Gazze hazımsızlığı: Filistin'e destek gösterilerini 'nefret yürüyüşleri' olarak niteledi

İngiltere İçişleri Bakanı, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada da ülkede bazı durumlarda "Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceğini" belirtmişti. Braverman'ın bu açıklamasına rağmen göstericiler, her hafta düzenlenen yürüyüşlere on binlerce Filistin bayrağıyla katılıyor.